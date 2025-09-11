Ecoener invertirá 85 millones de euros en su primer parque eólico en Rumanía

Ecoener acelera su expansión europea con la entrada en un nuevo mercado estratégico: Rumanía. La compañía española ha resultado adjudicataria en la segunda subasta de energías renovables convocada por el Gobierno rumano, asegurándose la construcción de un parque eólico de 54,4 megavatios en Miroslovesti, en el noreste del país.

El proyecto, valorado en unos 85 millones de euros, será el primero de Ecoener en la Unión Europea fuera de España y se acoge a un Contrato por Diferencia (CfD) de 15 años, un mecanismo que garantiza ingresos estables a largo plazo al fijar un precio mínimo para la energía producida. Este respaldo financiero, avalado directamente por el Estado rumano, refuerza la previsibilidad de la inversión y subraya la confianza en la solidez del marco regulatorio.

Ecoener ha sido la única empresa española ganadora en la subasta, con un 5% de la potencia eólica adjudicada. La instalación estará equipada con ocho aerogeneradores de última generación y producirá alrededor de 166 GWh anuales, energía suficiente para abastecer a decenas de miles de hogares rumanos. Su entrada en operación está prevista para finales de 2027.

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, considera que el proyecto es un hito estratégico: “Es nuestro primer activo en la Unión Europea fuera de España y nos posiciona en un país que está apostando decididamente por la transición energética. Además, refuerza nuestra estrategia de diversificación hacia nuevos mercados, más allá de Hispanoamérica”.

El plan energético de Bucarest, respaldado por el Fondo de Modernización de la Unión Europea, contempla una inversión de 3.000 millones de euros para desplegar 5 GW de capacidad renovable mediante contratos CfDs. Con este movimiento, Rumanía busca acelerar su transición energética y reducir su dependencia de fuentes fósiles.

Actualmente, Ecoener desarrolla más de 1 GW en proyectos renovables en la UE, con presencia en Polonia, Italia, Grecia y ahora Rumanía, lo que confirma su ambición de consolidarse como actor clave en el proceso de descarbonización europeo.