ACTIVOS MALLORCA
Adalmo incorpora su segundo camión 100% eléctrico
Con esta iniciativa, Adalmo reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.
La empresa Adalmo continúa dando pasos firmes en su apuesta por la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental. La compañía ha incorporado a su flota un segundo camión totalmente eléctrico, con el objetivo de avanzar hacia una movilidad más eficiente, responsable y alineada con los principios de economía circular que inspiran su actividad.
Estos vehículos permiten realizar la recogida y el transporte de residuos sin emisiones directas de CO₂, lo que contribuye de forma significativa a reducir la huella de carbono de las operaciones diarias.
Desde Adalmo destacan que esta iniciativa refleja la voluntad de integrar la innovación tecnológica en la gestión responsable de residuos, sumando soluciones que impulsen un futuro más sostenible en Baleares.
La empresa prevé seguir incorporando progresivamente nuevos vehículos eléctricos y poner en marcha medidas que apoyen la transición hacia un modelo energético más limpio y respetuoso con el medio ambiente.
