La CNMV autoriza la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la OPA de BBVA sobre Sabadell, según ha informado en un comunicado. El supervisor entiende ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA. La CNMV recuerda que la contraprestación de la OPA es de tipo "mixto" y consiste en una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco de Sabadell. La aprobación de la folleto de la operación es inminente.

Este jueves de madrugada el BBVA anunciaba una modificación del umbral de aceptación para facilitar la operación. Las leyes americanas y españolas en materia de opas son ligeramente distintas y el regulador de la bolsa de Estados Unidos, la SEC, ha accedido esta madrugada a unificar los criterios ante la opa lanzada por el BBVA sobre el Sabadell.

La novedad más destacada es que una misiva dirigida al BBVA, la SEC confirma que el banco de origen vizcaíno se plantea, de forma teórica, entrar en el accionariado del Sabadell aunque obtenga un apoyo en la opa que lanzó el pasado año que sea sólo del 30%. En la ley americana el apoyo debe ser superior al 50%.

Fuentes del mercado, sin embargo, descartan que el BBVA se plantee este extremo y apuntan a que la posibilidad de que el banco que preside Carlos Torres entre en el accionariado del Sabadell con sólo un 30% de acciones es remota. Lo ven extremadamente improbable por las dificultades a nivel de gobierno corporativo de entrar en un banco con una mayoría de accionistas y consejeros en contra y por una peculiaridad de la ley española: si una empresa adquiere otra vía opa y con más de un 30% pero menos de un 50% de acciones, está obligada a presentar una segunda opa por el valor del 100% de la empresa y hacerlo en efectivo. Este plan es prácticamente imposible, habida cuenta de que el BBVA se está esforzando para mejorar su oferta en cerca de 2.000 millones de euros, y una opa por el 100% le podría costar una cantidad muy superior. La capitalización bursátil del Sabadell es este viernes superior a los 17.000 millones.

