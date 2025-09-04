Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FERROVIARIO

Paros y retrasos en los trenes con origen y destino Madrid por una caída en las comunicaciones

Desde Adif informan que se está recuperando gradualmente la circulación

Estación de Chamartín

Estación de Chamartín

Marina Armas

Madrid

Los trenes de alta velocidad con salida y llegada a Madrid están registrando retrasos y paros por una caída de los servidores informáticos de Adif, según ha confirmado la entidad pública, quien también informa que se está recuperando gradualmente la circulación.

Diversos usuarios estaban denunciando a través de redes sociales estos retrasos en las salidas y llegadas en los trenes de alta velocidad a nivel nacional, con paros a mitad de recorrido incluidos.

En la estación madrileña de Chamartín, los viajeros esperan tanto dentro de los trenes como en la propia estación, a la espera de la salida de su tren.

Algunos servicios como Ouigo están informando a sus pasajeros, que las detenciones de los trenes se deben por una incidencia en la infraestructura.

