Transporte
La cifra de usuarios de tren crece un 3,4% hasta junio y las mercancías, un 7,1%
Entre abril y junio, el número creció menos que en el trimestre anterior, cuando el incremento fue del 3,8%
EFE
Madrid
El número de viajeros que utilizaron el tren en la primera mitad de este año en España aumentó un 3,4% en comparación interanual y se situó en 182,17 millones de pasajeros.
Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el transporte ferroviario de mercancías subió un 7,1% hasta junio frente al año anterior, hasta los 6,2 millones de toneladas.
Entre abril y junio, el número de usuarios de los trenes creció menos que en el trimestre anterior, cuando el incremento fue del 3,8 %, todo ello en un periodo marcado por las incidencias, como el robo de cable ocurrido a principios de mayo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia de Toledo, que afectó a unos 11.000 viajeros.
