Nestlé destituye a Laurent Freixe por conducta indebida y nombra a Philipp Navratil nuevo CEO
La compañía suiza releva de forma inmediata a Laurent Freixe tras incumplir el código de conducta
La investigación interna ha estado supervisada por el presidente Paul Bulcke y el consejero independiente Pablo Isla
Nestlé ha dado un giro inesperado en su cúpula directiva. El consejo de administración de la multinacional suiza ha destituido con efecto inmediato a Laurent Freixe, hasta ahora consejero delegado, tras confirmarse que mantuvo en secreto una relación sentimental con una subordinada directa. La investigación interna, supervisada por el presidente Paul Bulcke y el consejero independiente Pablo Isla con el apoyo de asesores legales externos, concluyó que esta conducta vulneraba de forma clara las normas éticas de la compañía.
Bulcke agradeció los años de servicio de Freixe, aunque subrayó que la decisión era “necesaria” para proteger los valores y la gobernanza de la firma. Y para evitar una crisis de confianza y mantener la estabilidad en la gestión, Nestlé ha designado como nuevo director general a Philipp Navratil, un veterano de la casa con más de dos décadas de trayectoria.
Philipp Navratil será el nuevo CEO de Nestlé
Formado en Finanzas en la Universidad de St. Gallen (Suiza), Navratil entró en la compañía en 2001 como auditor internacional. Su carrera ha sido internacional: primero en Centroamérica —donde llegó a dirigir Nestlé Honduras— y después en México, donde impulsó el negocio de café y bebidas y reforzó el peso de Nescafé.
En 2020 asumió la dirección de la unidad estratégica global de café, desde la que definió la estrategia de marcas clave como Nescafé y Starbucks. Cuatro años más tarde fue nombrado consejero delegado de Nespresso y en enero de 2025 se incorporó al comité ejecutivo del grupo.
El nuevo consejero delegado se enfrenta ahora al reto de acelerar la ejecución del plan estratégico de creación de valor en un contexto de fuerte competencia en el sector alimentario. “Es un privilegio asumir esta responsabilidad”, señaló, subrayando su compromiso de trabajar de la mano con el consejo y con la dirección para consolidar el crecimiento de la compañía.
