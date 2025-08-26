MACROECONOMÍA
Cuerpo finaliza las primeras reuniones con agentes afectados por los aranceles de Trump y las califica de "productivas"
El objetivo de estos encuentros es conocer la evolución de las necesidades de estas compañías para seguir acompañándolas a través de potenciales nuevas medidas que se incluirán en el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha finalizado unas primeras reuniones "muy constructivas" con los grupos de trabajo de bienes de consumo y de productos industriales con el fin de compartir información sobre el acuerdo de comercio cerrado la semana pasada entre Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE). Fuentes del ministerio de Economía han explicado que en estos encuentros se ha hecho también balance tras la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos en los últimos cuatro meses para conocer el impacto y los efectos, tanto directos como indirectos, que están sufriendo las expresas exportadoras españolas.
La información recopilada tiene el objetivo de conocer la evolución de las necesidades de estas compañías para seguir acompañándolas a través de potenciales nuevas medidas que se incluirán en el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial.
Este Plan de Respuesta, que fue aprobado el pasado 8 de abril, supone la movilización de un total de 14.320 millones de euros para crear una red de seguridad para las empresas y trabajadores que puedan verse afectados por los efectos económicos que se deriven del incremento de aranceles anunciado por Estados Unidos. Desde el Ejecutivo, ya han adelantado que, tras las reuniones de los grupos de trabajo afectados, actualizarán el plan.
Mejora de la competitividad e internacionalización
Además del ámbito arancelario, el Gobierno también ha planteado a las empresas cómo se puede ayudar a las empresas en la mejora de su competitividad y su proceso de internacionalización.
Las reuniones de este martes, 26 de agosto, son las primeras con los grupos de trabajo afectados por los aranceles. Mañana, 27 de agosto, se producirá el encuentro con el grupo de productos alimentarios y con el de química y medicamentos. La reunión con el grupo de trabajo de bienes de equipo y material eléctrico se producirá el jueves, 28 de agosto, por la mañana.
Los encuentros tienen lugar después de que el pasado jueves la UE cerrara el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel general máximo del 15% a sus exportaciones que se aplicará también a sectores como el farmacéutico y los semiconductores, aunque en el caso de los vehículos la rebaja desde el 27,5% actual queda condicionada a un mejor acceso a productos agrícolas y alimentos estadounidenses.
