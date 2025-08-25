Precios industriales
La inflación industrial modera su aumento el 0,3% en julio por la electricidad
Los bienes de consumo registraron una tasa anual del -1,3 %, los de equipo del 1,8 % y los intermedios del -0,8 %
EFE
El índice de precios industriales (IPRI) se moderó 0,7 puntos en julio hasta una tasa anual del 0,3 %, fundamentalmente por la evolución de la energía eléctrica.
Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el descenso refleja el menor aumento este julio de los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, que moderaron la evolución del bloque de energía 2,5 puntos, hasta el 1,5 %.
Por el contrario, y dentro también de la energía, subieron más que en julio del año pasado los precios del refino de petróleo.
La tasa anual del 0,3 % supone la segunda más moderada de este año.
En el resto de grupos, los bienes de consumo registraron una tasa anual del -1,3 %, los de equipo del 1,8 % y los intermedios del -0,8 %.
Así, la tasa de variación anual del índice general sin energía aumentó dos décimas, hasta el -0,5 %, y se situó 0,8 puntos por debajo de la del IPRI general.
En cuanto a la evolución mensual, en julio la tasa del IPRI general fue del 0,8 %.
Entre las actividades con mayor repercusión en la tasa de julio está la subida del 6 % en el refino de petroleo.
En los siete primeros meses de 2025, destaca el INE, los precios industriales han bajado un 2,4 % respecto al mismo periodo de 2024.
Por regiones, el IPRI registró en julio variaciones anuales positivas en 13 comunidades y negativas en las cuatro restantes.
Las tasas más altas se dieron en Canarias (8,3 %), Baleares (7,2 %) y Principado de Asturias (6 %).
Por su parte, Andalucía (-6,1 %), Murcia (-2,6 %) y Castilla-La Mancha (-2 %) presentaron las tasas más bajas.
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- Los restaurantes enfocados a los residentes sortean la caída del consumo en las zonas turísticas: 'Nuestros clientes son los mallorquines
- Pep Cañellas: «Al principio teníamos que comprar todos los hoteles, nadie se fiaba de nosotros como gestores»
- Sesión de entreno con Cristiano y Georgina en Mallorca
- Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad
- El bofetón del ‘municipal’ o el vecino que no entendía qué era un cheque: un funcionario del Ayuntamiento de Santa Margalida recopila las anécdotas que no se ven
- Encuentran los efectos personales de Matilde, la vecina de Palma desaparecida en Indonesia, en el basurero de su hotel
- Un herido crítico y otro grave en una agresión esta madrugada en plena calle de Magaluf