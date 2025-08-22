Conflicto laboral
UGT y Menzies alcanzan un principio de acuerdo y suspenden la huelga de handling de este fin de semana
Redacción
El sindicato UGT y la compañía Menzies Aviation han alcanzado un principio de acuerdo que supone la suspensión de la huelga de personal de tierra prevista para este fin de semana en los aeropuertos españoles en los que opera, que son en torno a una veintena.
El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de FeSMC UGT Baleares, José Manuel Peces, ha advertido en todo caso que el preacuerdo no supone en ningún caso la desconvocatoria de la huelga y que la suspensión de los paros para este fin de semana tras tres días de negociaciones.
Peces, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que para la desconvocatoria de los paros hay que esperar a que se pongan "negro sobre blanco" los términos del preacuerdo, referidos principalmente a mejoras en las libranzas, horas, rotaciones y vacaciones. "La huelga continua convocada", ha insistido.
El representante de UGT se ha referido a conflictos pasados con Menzies en los que la empresa "no habría concretado en hechos los acuerdos alcanzados de palabra". De momento, no hay datos de retrasos o cancelaciones por los paros. Cabe recordar igualmente que la huelga de Azul Handling, también de personal de tierra y filial de Ryanair, sigue en los mismos términos.
Para el siguiente fin de semana, el del 30 y 31 de agosto, sigue prevista la huelga de Menzies, mientras que la de Azul Handling continúa con paros entre las 05.00 y las 09.00 horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas y entre las 21.00 y las 23.59 horas.
