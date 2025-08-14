La Seguridad Social pierde 4.667 afiliados extranjeros en julio, pero supera de nuevo los 3 millones

La Seguridad Social perdió una media de 4.667 afiliados extranjeros en julio, un 0,15% menos que en el mes anterior, con lo que el séptimo mes de 2025 se cerró con 3.091.348 ocupados foráneos, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar junio, 947.775 procedían de países de la UE (31%) y 2.143.572, de terceros países (69%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en 7.602 cotizantes (+0,25%), hasta los 2.999.225 afiliados.

El Ministerio ha destacado que hay 1.069.456 cotizantes foráneos más que en junio de 2018, que representan ya el 14,2% de afiliados del sistema, y ha recordado que desde la reforma laboral, más del 40% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero.

"España es un país que acoge e integra, y la cifra de más de tres millones de trabajadores extranjeros demuestra que han elegido nuestro país para desarrollar su vida y su talento, contribuyendo a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

También ha indicado que cada vez más personas de otros países trabajan en sectores de alto valor añadido, donde su experiencia y capacidades son "imprescindibles" para avanzar. "Son compañeros y compañeras de trabajo y de vida cotidiana, que aportan cultura, humanidad y prosperidad a nuestra sociedad", ha concluido.