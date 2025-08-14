Resultados empresariales

Casa Tarradellas aumenta su facturación en 2024 en casi un 9% y supera los 1.501 millones de euros

La compañía alimentaria catalana atribuye su crecimiento a la importante apuesta que ha hecho en innovación y a las recientes inversiones en tecnología

Sala de separadores ciclónicos del segundo molino de Casa Tarradellas

Sala de separadores ciclónicos del segundo molino de Casa Tarradellas / CASA TARRADELLAS

Redacción

Barcelona

Casa Tarradellas cerró 2024 con una facturación de 1.501 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al año anterior, "un crecimiento sostenido" basado en sus inversiones en innovación, sostenibilidad y talento.

Así lo explica en un comunicado este jueves la empresa, con sede en Gurb (Barcelona), que a principios de 2025 ha puesto en marcha su segundo molino, con una inversión de 25 millones de euros y que permite moler 12,5 toneladas de trigo por hora (entre los dos molinos, la cifra escala hasta las 30 toneladas por hora).

"Con el segundo molino, que se suma al que pusimos en marcha en 2010, nos aseguramos la trazabilidad completa del trigo de nuestros productores y reforzamos la autonomía sobre un ingrediente tan esencial como la harina", ha destacado la directora de comunicación de Casa Tarradellas, Miquelina Saborit.

Durante 2024, la compañía de alimentación impulsó 29 proyectos de I+D+I vinculados a la calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad, mejoras ergonómicas y automatización de procesos, y en este sentido está trabajando en disponer de una superficie de captación solar de 181.266 m2.

A finales de 2024, Casa Tarradellas contaba con 3.158 trabajadores, 264 personas más que en el año anterior, lo que representa un crecimiento del 7% de la plantilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
  2. Argentina anuncia que la cadena hotelera de Rafa Nadal y el grupo Meliá abrirá siete hoteles en el país
  3. La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
  4. De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
  5. El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
  6. Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista
  7. “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
  8. El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor

El GOB consigue en cinco días los 5.000 euros para pagar las costas de su juicio contra AENA por la ampliación del aeropuerto de Palma

El GOB consigue en cinco días los 5.000 euros para pagar las costas de su juicio contra AENA por la ampliación del aeropuerto de Palma

El Campeonato de España de Escalada de Bloque y Velocidad aterriza en septiembre junto al Riyadh Air Metropolitano

El Campeonato de España de Escalada de Bloque y Velocidad aterriza en septiembre junto al Riyadh Air Metropolitano

Guillem Boscana pide más ayudas al Govern para competir en la Primera FEB

Guillem Boscana pide más ayudas al Govern para competir en la Primera FEB

Tensión en el pleno extraordinario de Felanitx por el enfrentamiento entre la alcaldesa y un oficial de policía

Tensión en el pleno extraordinario de Felanitx por el enfrentamiento entre la alcaldesa y un oficial de policía

Prisión para la mujer acusada de la muerte de un hombre en Gran Canaria

Prisión para la mujer acusada de la muerte de un hombre en Gran Canaria

Javier García Obregón responde a los rumores por la polémica venta de su casa familiar de Mallorca

Javier García Obregón responde a los rumores por la polémica venta de su casa familiar de Mallorca

El precio de la gasolina cae un 6,73% coincidiendo con la segunda gran operación salida del verano

El precio de la gasolina cae un 6,73% coincidiendo con la segunda gran operación salida del verano
Tracking Pixel Contents