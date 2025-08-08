SANCIONES
El expresidente de la energética EiDF y su hermano son sancionados con una multa de seis millones por "manipulación del mercado"
La Comisión Nacional del Mercado de Valores sanciona a Fernando Romero y a Óscar Antonio Romero, dos personas físicas más y dos sociedades más
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto multas por un importe total de 6,4 millones de euros a Fernando Romero, expresidente y fundador de EiDF, su hermano Óscar Antonio Romero, así como otras dos personas físicas más, Arkaitz Lozano Hurtado y Enrique Noya Santos, y las sociedades Liquidaciones Vizcaya y Albujón Solar 81 por manipulación de mercado en la operativa sobre acciones del grupo de renovables en 2022, según recoge la agencia Europa Press.
Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sanción más alta impuesta por el regulador bursátil corresponde a Fernando Romero, con un importe de dos millones de euros; mientras que multa a Liquidaciones Vizcaya y Albujón Solar con 1,5 millones de euros cada uno, respectivamente. Por su parte, Óscar Antonio Romero es sancionado con un millón de euros, Arkaitz Lozano Hurtado con 300.000 euros y Enrique Noya Santos con 100.000 euros.
En concreto, la CNMV impone estas multas por la comisión de una infracción "muy grave tipificada en el artículo 282.15 de la Ley del Mercado de Valores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, en relación con el artículo 15 del Reglamento (UE) número 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso del mercado, por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado en la operativa realizada sobre acciones de Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico durante el cuarto trimestre de 2022".
Renuncia voluntaria
En octubre del año pasado, Fernando Romero presentó su renuncia voluntaria como consejero y presidente de EIDF, siendo sustituido en el cargo por Eduard Romeu como nuevo presidente de la compañía. La resolución que impone las sanciones ha devenido firme en vía administrativa, siendo susceptible de revisión jurisdiccional por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
- Despiden a un trabajador de una hotelera en Mallorca tras quejarse en redes sociales con el uniforme puesto
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Dos turistas dan una brutal paliza a un hombre de 71 años y a su nieto en Calvià
- “Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral
- Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario
- Marivent creó la Familia Real