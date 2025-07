La CNMV espera aprobar el folleto de la OPA del BBVA sobre Sabadell antes de finales de julio

Carlos San Basilio, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha pronunciado sobre el avance del proceso de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, en un momento clave en el que la Comisión espera recibir esta misma semana la versión del folleto de la operación.

Según ha explicado San Basilio, la CNMV tiene la intención de aprobar el folleto antes de finales de julio, es decir, antes de la junta general extraordinaria del Sabadell, que deberá decidir sobre la posible venta de TSB y el dividendo extraordinario asociado. “Idealmente nos gustaría aprobarlo antes del final de julio, porque pensamos que la información es conocida y los escenarios están bastante controlados”, ha afirmado. No obstante, ha matizado que aún deben analizar con BBVA cómo queda finalmente redactado el documento y que “no depende solo de nosotros”.

Dos escenarios reflejados en el folleto

La CNMV baraja aprobar un folleto que contemple dos escenarios: uno en el que la junta del Sabadell aprueba la venta de TSB y el reparto del dividendo extraordinario, y otro en el que estas operaciones no prosperan. “Lo que puede pasar tras la junta es que o se aprueba o no se aprueba la venta; si se aprueba, con el dividendo, eso debe estar reflejado en el folleto; si no se aprueba, también”, ha explicado. La idea es que el folleto pueda soportar ambos supuestos sin necesidad de ser modificado tras la asamblea.

Eso permitiría no retrasar el calendario previsto, de forma que el periodo de aceptación de la OPA pudiera extenderse ya en septiembre, manteniendo los plazos habituales para este tipo de procesos.

El principio de pasividad

San Basilio también ha detallado cómo han supervisado desde la CNMV el cumplimiento del “deber de pasividad” por parte del Sabadell. Según este principio, la entidad objetivo de la OPA no puede adoptar decisiones que puedan impedir el éxito de la oferta sin someterlas a la aprobación de la junta. Así, ha indicado que en operaciones como la venta de TSB o el pago del dividendo extraordinario, el regulador ha exigido que sean aprobadas por los accionistas para superar dicho deber.

En cuanto a los preparativos iniciados por el Sabadell para una eventual venta de TSB, el supervisor no los considera por sí mismos un obstáculo para la OPA. “El hecho de que hayan hecho operaciones previas de preparación no habría tenido un impacto en la OPA si finalmente no se hubiera decidido vender”, ha apuntado, añadiendo que para incumplir el deber de pasividad debería tratarse de una actuación que justificase incluso que el BBVA desistiera de la operación, algo que solo podría ocurrir —según su criterio— tras la materialización efectiva de la venta.

Precio equitativo y participación

Otro aspecto que está sobre la mesa es determinar si el precio ofrecido por el BBVA puede considerarse “equitativo”, un punto clave para que, tras la OPA, el banco pueda mantener una participación entre el 30% y el 50% sin lanzar una oferta adicional. San Basilio ha confirmado que este será uno de los elementos que deberán analizarse en el propio folleto.

Agilidad pese al calendario estival

San Basilio ha advertido de que el proceso podría coincidir con el mes de agosto, lo que obliga a la CNMV a planificar cómo reaccionar rápidamente a las decisiones que adopten tanto Sabadell como BBVA. “Nuestra intención va a ser, en todo caso, agilizar en la medida de lo posible nuestra reacción ante las decisiones que vayan adoptando los implicados”, ha concluido.

Con todo, el regulador confía en que el proceso siga el calendario previsto, siempre que no surjan cambios relevantes tras la junta del Sabadell que obliguen a revisar el folleto aprobado. Las próximas semanas serán decisivas para definir el desenlace de esta operación que puede transformar el mapa bancario español.