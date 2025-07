Los asesores recomiendan a las pymes anticiparse a la facturación digital

La última edición del Barómetro de la Asesoría, informe que anualmente elabora Wolters Kluwer para conocer la realidad y evolución del sector del despacho profesional, arroja un diagnóstico claro: más de la mitad de los asesores (55,6%) considera que las empresas aún no están preparadas para cumplir con los nuevos requisitos de la facturación digital. Y se trata de una conclusión especialmente relevante, dada la proximidad de la entrada en vigor del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación, derivado de la Ley Antifraude, que comenzará a aplicarse este 29 de julio: a partir de esta fecha, los desarrolladores de software no podrán comercializar programas que no estén adaptados a los nuevos requisitos exigidos a estos sistemas informáticos para evitar la manipulación de las facturas ni las empresas podrán adquirir un software desactualizado. Las que ya dispongan de un software de facturación anterior, deberán asegurarse de que está adaptado a la normativa antes del 1 de enero de 2026, en el caso de las pymes, y del 1 de julio de 2026, en el caso de los autónomos. Paralelamente, la Ley Crea y Crece impulsará la factura electrónica entre empresas y profesionales, aunque su implementación definitiva depende aún de un Reglamento pendiente de aprobación.

En este escenario de creciente regulación y decisivo para la modernización del tejido empresarial español, los despachos profesionales se consolidan como aliados estratégicos de empresas y autónomos, guiándolos en su adaptación normativa, garantizando el cumplimiento legal y reforzando su papel como impulsores del proceso de transformación digital.

Según el Barómetro de la Asesoría 2025, el 82,8% de los despachos profesionales conoce las nuevas normativas de facturación (9 puntos por encima del año pasado) y el 62,9% está recomendando a sus clientes que se anticipen a la entrada en vigor del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación. Además, el 56,1% realiza una recomendación activa de un software de facturación para cumplir con estas novedades legales que digitalizarán los procesos de facturación.

Los despachos de asesoría ante el cambio normativo / Barómetro de la Asesoría 2025

Otro indicador relevante que recoge el Barómetro de la Asesoría 2025 es el creciente interés por Verifactu, una de las dos modalidades previstas en el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación y que supone el envío voluntario a la Agencia Tributaria de registros digitales de facturación generados con el software: el 38,9% de los despachos planea implementarlo, lo que supone un aumento de más de 15 puntos respecto al año pasado.

Las pequeñas y medianas empresas afrontan un proceso de transformación normativa para el que, en muchos casos, aún no están preparadas. Así lo perciben los propios asesores: aparte del 55,6% que considera que la mayoría de las empresas no están listas para adaptarse a las nuevas normativas de facturación, el 20,9% cree que solo las compañías con mayor tamaño y recursos podrán afrontar la transición sin dificultades. A pesar de ello, el 18,4% de los profesionales destaca que, aunque las empresas no estén preparadas, los despachos están desempeñando un papel clave en su adaptación, y apenas el 5,2% cree que las empresas españolas ya están preparadas para estos cambios.

Las empresas ante la entrada en vigor del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación / Barómetro de la Asesoría 2025

Este diagnóstico conecta directamente con el grado de madurez digital del tejido empresarial, con diferencias que siguen siendo notables. Aunque la transformación digital del tejido empresarial parece estar cobrando impulso en los últimos años, no se aprecia una mejora significativa de la madurez digital de las empresas desde la perspectiva de las asesorías. Así, se ha experimentado un aumento del 5,2% al 6% de aquellos clientes con un grado de madurez digital alto, pero desciende en el grado medio, del 57% al 54,9%. En este escenario, todavía el 39,1% de los clientes tiene un grado de madurez digital bajo y sigue haciendo muchas gestiones de forma manual.

El tejido empresarial español ante el reto de la transformación digital / Barómetro de la Asesoría 2025

En este contexto, el papel del asesor adquiere una dimensión estratégica. Más allá del cumplimiento legal, el 63% de los profesionales coincide en que la digitalización de la Administración pública ofrece ventajas significativas, especialmente en términos de mayor agilidad, reducción de errores y control de la información, factores clave para mejorar la eficiencia y la competitividad empresarial. Acompañar a las pymes en este proceso, anticiparse a los cambios regulatorios y facilitar su transición hacia entornos digitales son, por tanto, funciones esenciales que los despachos ya están asumiendo con un enfoque cada vez más proactivo.