Fernando Sánchez, presidente de 'Sí a Almaraz, sí al futuro': "Europa se ha dado cuenta de que no puede prescindir de su soberanía energética"

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo estudiará este lunes la solicitud formal de la plataforma ciudadana Sí a Almaraz, sí al futuro para impedir el cierre de la central nuclear extremeña. La carta remitida al europarlamento, tramitada de urgencia, sostiene que la desconexión de esta instalación, "clave en términos de garantía de suministro y de mantenimiento de puestos de trabajo", vulnera principios fundamentales de la normativa europea en materia de transición energética, seguridad de suministro y cohesión territorial. El presidente de esta plataforma, Fernando Sánchez Castilla, será el encargado de intervenir para defender esta petición.

¿Por qué deciden acudir a Europa?

Decidimos acudir a Europa porque es ella quien más está exigiendo la descarbonización de la economía. Solicitamos la intervención del Parlamento Europeo, que actúe en el marco de sus competencias y ante las instancias que considere adecuadas.

Fernando Sánchez Castilla, presidente de la plataforma. / TONI GUDIEL GIRONDA

¿Cuáles son los ejes en torno a los que gira la petición?

Lo que denunciamos es que el cierre de esta planta, que es responsable del 7% de la electricidad del país y del 50% de la de Extremadura, contradice lo dispuesto en el reglamento de la Unión Europea 2018/1999 sobre la gobernanza energética en tres aspectos: descarbonización, seguridad energética, e infraestructuras de transporte. Entre otras cosas, supondrá hacer un mayor uso de las centrales de gas para compensar la intermitencia de las energías renovables, lo que incrementará tanto las emisiones de CO2 como la dependencia energética de terceros países.

Una posición diferente en Europa

Tras su visita de marzo de este año, ¿qué receptividad está encontrando en Bruselas?

En esto Bruselas mantiene una línea muy diferente a la española, más pronuclear, porque Europa se ha dado cuenta de que no puede prescindir de su soberanía energética. Incluso hay países donde gobiernan partidos de izquierdas que están abogando por la energía nuclear. En general, la postura es la contraria: Alemania ha parado los desmantelamientos, Italia ahora aboga por la energía nuclear, Polonia, va a hacer su primera central, y en Bélgica han llegado a un consenso para poner 35.000 millones y mantener dos reactores. Y esto último con la firma de Teresa Ribera, que precisamente fue quien selló un PNIEC que va a ser inviable que se cumpla en España porque no hay almacenamiento. Lo de este lunes es un hito tremendo. Que una asociación nacida a últimos de diciembre vaya a Bruselas en marzo, presente esta petición y se la tramiten en junio... Apostaría a que es algo que no ha conseguido antes nadie en este margen de tiempo.

Interés por esta cuestión

¿A qué atribuye esta rapidez en la tramitación?

Al interés que tienen por el tema, sin duda.

¿Cree que tras el apagón de abril pasado en España y Portugal puede haber un clima más propicio para que tenga una acogida favorable?

No lo sé. El caso es que lo que ocurrió no había sucedido nunca y que si Francia no se llega a desconectar, a lo mejor también la tumba. Y después de Francia podían haber venido otros países. En cualquier caso, en Europa no se ha visto con claridad lo del cierre de las nucleares. Al menos desde que la guerra de Ucrania evidenció que dependíamos del gas ruso y se vio que no se tendría soberanía energética si se cierran las nucleares. Lo que sí que es cierto es que nuestra petición ha sido completamente visionaria, porque en ella lo que dijimos, en marzo, es justamente lo que acabó pasando después con el apagón. Sin entrar en los motivos, se decía lo que podía ocurrir, y eso fue lo que acabó sucediendo.

"Almaraz puede sentar un precedente, abrir un debate mucho más amplio en la UE sobre el futuro de la nuclear"

La composición del ‘mix’ energético de cada país es una decisión soberana de los respectivos estados miembros. ¿Qué margen piensa entonces que puede tener Europa?

Es cierto que el Estado es quien al final tiene la última palabra, pero Europa puede estar alerta a muchas cosas y es ella la que está pidiendo la descarbonización. Creo que puede hacer mucho. Como mínimo, ejercer presión o decir: "Si sigues por ese camino, esto no va a ir bien".

Siguientes pasos

¿Cuál sería el siguiente paso que darán?

El caso de Almaraz podría sentar un precedente porque la plataforma no solo defiende la continuidad de esta central, sino que propone abrir un debate mucho más amplio en la Unión Europea sobre el futuro de las nucleares en el ‘mix’ energético. Nosotros queremos las renovables, tanto como la nuclear, pero tienen que ser complementarias. Además, cómo le dices tú a países como Finlandia que cierre sus nucleares, y lo haga sin quemar gas porque emitiría CO2, ¿de dónde saca el sol Finlandia para poner fotovoltaicas? Si la petición queda abierta será el precedente de que hay que apostar por que las nucleares no queden fuera del ‘mix’ energético. Hay un alto porcentaje de que quede abierta, y para ese escenario estamos preparando nuevas acciones.

¿Qué es lo que cree que ha conseguido la plataforma en estos seis meses desde que echó a andar?

Lo que hemos conseguido es que casi todos los días se hable de energía nuclear, que era una gran desconocida en cuestiones como los puestos de trabajo que supone o su peso en el PIB de nuestra región y su reindustrialización. Hemos ido al Congreso de los Diputados y a todos los sitios de España habidos y por haber para que se vea que, sin la energía nuclear, cuando tengamos que comprar la energía o el gas fuera, nos va a aumentar la factura de la luz hasta un 25%.

Y a nivel de la ciudadanía que vive en el entorno de la central, ¿se ha logrado movilizar más a la gente?

Totalmente. Hay una movilización enorme. Pero no solo en el entorno. La plataforma tiene 62 adhesiones de entidades tan importantes como la última en sumarse, que es la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura. Son entidades que saben lo que dicen, llenas de expertos. Estamos hablando de círculos empresariales, de cámaras de comercio, o de colegios de ingenieros. No lo está diciendo cualquiera, sino expertos en muchas materias.