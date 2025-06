Red Eléctrica se autoexculpa y carga la responsabilidad del apagón en las eléctricas

Después de que el Gobierno repartiera las culpas del apagón entre Red Eléctrica y las empresas, el operador del sistema descarga toda la responsabilidad en las compañías y se autoexculpa con su propio informe sobre lo ocurrido el 28 de abril. El operador semipúblico defiende que según sus propios cálculos no era necesario programar ninguna central convencional más el día 28 de abril y que el problema fue que las centrales que estaban actuando de respaldo del sistema no cumplieron sus operaciones.

Red Eléctrica coincide con el Gobierno en la descripción de la sucesión de eventos que llevó al apagón al situar el origen en una planta fotovoltaica del sureste peninsular, que sufrió un episodio anómalo de sobretensión que no se consiguió amortiguar. Pero a partir de aquí, el Gobierno afirma que Red Eléctrica habría realizado una programación insuficiente para ese día, algo que la compañía confirma pero sostiene que si se hizo así es porque tras "un análisis técnico" resultó que la capacidad de control dinámico de tensión "era suficiente".

"Los cálculos por parte de Red Eléctrica se hacen según la mejor información disponible y con la premisa de que todo el mundo cumple sus operaciones", ha insistido la presidenta del grupo, Beatriz Corredor. Desde el operador afirman que lo que falló es que las centrales que tenían que estar disponible y cobraban por ello no lo estuvieron. "¿Qué hubiese pasado si los generadores acoplados en el sistema en el momento del incidente hubiesen cumplido? (...) No hubiéramos tenido apagón", ha afirmado la directora de operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez.

De hecho, Sánchez ha sostenido que si hubiera habido "un grupo más acoplado en el sistema no hubiera cambiado las cosas". Es decir, aunque la planificación de Red Eléctrica hubiera sido otra y hubiera más centrales convencionales disponibles para controlar la tensión el resultado hubiera sido el mismo, el cero energético.

De esta manera el operador semipúblico ---el Estado español tiene el 20% de su capital-- descarga la responsabilidad en las empresas y trata de evitar, a priori, cualquier tipo de reclamación por parte de los afectados. "Red Eléctrica nunca ha incumplido ningún procedimiento. Ha cumplido de forma diligente y entendemos que no tenemos que asumir ningún tipo de reclamación", ha confirmado el consejero delegado de Redeia, Roberto García.

No obstante y más allá de su análisis, el operador del sistema reconoce que serán los tribunales o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quienes tendrán que interpretar estos informes --el del Gobierno y el de Red Eléctrica-- y determinar quién o quiénes son los responsables del fallo que llevó a todo un país a estar casi un día sin luz. "La responsabilidad le corresponde a las autoridades competentes. Ellos (el Gobierno) hacen una serie de análisis que sitúa la programación de los grupos del día 27 de forma relevante, nosotros decimos que fue como se dijo, pero el operador del sistema tomó una serie de decisiones que se consideraron adecuadas. Si son o no adecuadas no nos corresponde a nosotros", ha explicado Beatriz Corredor.

La presidenta de la compañía insistió en que el operador realizó su actividad dentro de la normativa y evitó asumir cualquier tipo de responsabilidad en primera persona. "El cargo de presidente de una compañía cotizada depende del Consejo de Administración. En el caso de que se determinara por las autoridades competentes hay responsabilidad en el nivel que sea por parte de esta casa o por parte de otras casas me pregunto si van a hacerle la misma pregunta al resto de presidentes del resto de compañías", ha agregado