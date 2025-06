Vibra Hotels se une a Forética para reforzar su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social

Vibra Hotels, cadena hotelera líder en las Islas Baleares con una sólida presencia en destinos turísticos de referencia, se ha incorporado como miembro a Forética, la organización empresarial referente en sostenibilidad y responsabilidad social en España. Con esta adhesión, la cadena hotelera da un nuevo paso en su estrategia de sostenibilidad a través de su propósito “Good vibes only”, reforzando su compromiso con un modelo de gestión responsable, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los principales marcos internacionales en materia ESG (ambiental, social y de buen gobierno).

Esta acción se enmarca en el plan de sostenibilidad de la compañía, impulsado bajo el lema “Good vibes only, good vibes for our People, good vibes for our Planet, good vibes for our Community”, que articula su compromiso con las personas, el medioambiente y el entorno social. La incorporación a Forética supone un paso decisivo en este camino, con el inicio del desarrollo de un nuevo Plan de Sostenibilidad a cinco años, que contará con el acompañamiento experto de Forética.

“La sostenibilidad es hoy uno de los pilares fundamentales sobre los que construimos el futuro de Vibra Hotels. Formar parte de Forética representa para nosotros un importante respaldo en esta nueva etapa, en la que buscamos integrar de forma transversal criterios ambientales, sociales y de gobernanza en nuestra estrategia corporativa”, ha afirmado Antonio Domenech, CEO de Vibra Hotels. “Estamos convencidos de que este acompañamiento nos permitirá seguir evolucionando hacia un modelo más responsable, innovador y alineado con las expectativas de nuestros clientes, empleados y del conjunto de la sociedad.”

Con esta adhesión, Vibra Hotels se une a una red de más de 200 empresas y organizaciones líderes en sostenibilidad en España, reafirmando su compromiso de generar un impacto positivo real en los territorios donde opera, impulsar el bienestar de las personas y contribuir activamente a la transformación hacia un modelo turístico más responsable y sostenible.

Por su parte, Germán Granda, director general de Forética, añade que “La incorporación de Vibra Hoteles como socio gran empresa en una organización como Forética, con más de 25 años de trayectoria, representa un paso clave para avanzar hacia un modelo de turismo más responsable y sostenible. Formar parte de este ecosistema de colaboración nos permite reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad, afrontar de forma conjunta los retos ambientales, sociales y de gobernanza del sector, y generar alianzas que impulsen una transformación positiva en la industria turística”.