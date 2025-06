El Gobierno confía en que el Parlamento Europeo vote en contra de cobrar el equipaje de mano, después de que el Consejo de la Unión Europea decidiera este jueves aprobar un reglamento que permita a las compañías aéreas cobrar por la maleta de mano o reducir el derecho a reclamar por los retrasos. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, considera que esta propuesta va "en contra" de los derechos de los consumidores y espera que el Parlamento Europeo no la apruebe, para evitar su entrada en vigor. "No está todo perdido. España y Alemania se han mantenido fuertes en la defensa del no. Este nuevo reglamento pasa ahora al Parlamento Europeo y seguiremos peleando en este nuevo escenario por los derechos de las personas consumidoras en toda Europa", ha afirmado en un tuit el ministro.

La iniciativa del Consejo de la Unión Europea, que ha salido adelante con la oposición de España, Alemania, Portugal y Eslovenia, lo que hace es definir las medidas de lo que se considera equipaje de mano gratuito (40x30x15), lo que supone que la tradicional maleta de ruedas (conocida como 'trolley', en inglés) excedería esas dimensiones, de forma que las compañías podrían cobrarlo. Pero tanto el Gobierno español como las organizaciones de consumidores como Facua defienden que equipaje de mano debe ser aquel cuyas dimensiones caben en los compartimentos del avión.

La propuesta también legitima cobrar por el asiento contiguo al de una persona con movilidad reducida o un niño, cobrar por rectificar datos de un billete o por el billete de vuelta si no se utiliza el de ida y aumentar el tiempo de retraso que les obliga a indemnizar a un pasajero.

En la actualidad, los pasajeros tienen derecho a una indemnización a partir de un retraso de más de 3 horas de 250, 400 y 600 euros, en función de los kilómetros. Pero la nueva propuesta de reglamento pretende que la demora sea de un mínimo de 4 horas para poder cobrar una compensación en los vuelos de menos de 3.500 kilómetros, mientras que en el resto de trayectos debe de ser superior a 6 horas para recibir alguna compensación. Este cambio significa que un 60% menos de pasajeros afectados por retrasos serán elegibles para compensación, según Airhelp, empresa que se encarga de solicitar estas compensaciones para los viajeros. Además, la cuantía de las compensaciones se reduce al pasar a ser de 300 euros, en lugar de 250 o 400 euros; mientras que los 600 euros bajarían a 500 euros.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha valorado "positivamente" la iniciativa al establecer "una única normativa a nivel europeo, de la que ningún Estado podrá descolgarse, y que despejará las dudas de los consumidores sobre la política de equipaje en cabina frente a la incertidumbre actual por los distintos criterios interpretativos". No obstante, por el momento se trata de una propuesta, que todavía debe enviarse al Parlamento Europeo para que en el plazo de tres meses debata las modificaciones y enmiendas que presenten los grupos y que solo entraría en vigor si este organismo la aprueba por mayoría absoluta.

"Es el turno de los eurodiputados, quienes deben manifestarse y oponerse a afrenta a la ciudadanía europea. Desde aquí redoblaremos nuestros esfuerzos para defenderla", ha afirmado el ministro Bustinduy. En la misma línea, la organización de consumidores Facua afirma que transmitirá a los eurodiputados que estas medidas suponen un "recorte de los derechos de los pasajeros" y solo "sirven a los intereses de las compañías aéreas" y recuerda que de momento "no hay ningún cambio en la norma". "Hoy sigue siendo ilegal que nos cobren un recargo por el equipaje de mano, hoy sigue siendo ilegal que nos cobren un recargo por el viaje de vuelta si no podemos hacer el de ida, hoy sigue siendo ilegal que cobren un recargo porque nuestros hijos viajen con nosotros al lado o una persona dependiente lo haga y hoy sigue siendo ilegal que no nos paguen compensaciones cuando un vuelo tiene un retraso superior a las 3 horas", ha defendido en una rueda de prensa el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.