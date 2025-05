Cuerpo niega que Bruselas tenga argumentos para cuestionar al Gobierno por la opa BBVA-Sabadell

Nuevo flanco de polémica, de consecuencias potencialmente relevantes, en torno a la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que "no debería haber ningún tipo de conflicto" con la Comisión Europea sobre la operación. Su pronunciamiento se produce horas después de que fuentes comunitarias manifestaran este martes no conocer "ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo" de la integración por parte del Ejecutivo español, el mismo día en que Cuerpo decidía elevar la opa al Consejo de Ministros y abría con ello la puerta a que le imponga condicionales adicionales.

En una entrevista en la 'Ser', el ministro ha defendido que el Gobierno está siendo "absolutamente respetuoso" con la normativa española, que a su vez está "alineada" con las reglas europeas, al tiempo que ha recordado que otro Ejecutivo (el de Rajoy) ya elevó al Consejo de Ministros una fusión (la de Antena 3 y La Sexta, si bien en este caso para suavizar las condiciones fijadas por Competencia). Con ello ha querido transmitir que Bruselas no tiene motivos para intervenir: el Ejecutivo comunitario es responsable de velar porque las leyes y actuaciones nacionales no vayan en contra de los tratados y directivas de la UE y, en caso de considerar que ese no sea el caso, tiene la potestad de abrir expedientes sancionadores a los Estados miembros y de llevarles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con toda intención, Cuerpo ha querido desligar las "cuestiones legales" -esas que ha defendido que la Comisión no tiene argumentos para esgrimir- de la defensa que viene haciendo Bruselas de la necesidad de crear bancos europeos más grandes para competir globalmente. Sin ir más lejos, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Alburquerque, lo defendió este mismo lunes y consideró "irrelevante" que sea a través de fusiones nacionales (como la opa) o de integraciones entre entidades de distintos países miembros. Y significativamente, lo hizo durante una comparecencia conjunta en Madrid con el propio ministro.

Interes europeo o nacional

Frente a esta necesidad europea de crear entidades financieras de mayor tamaño, Cuerpo ha argumentado que también existen otros objetivos de política económica nacional por los que debe velar el Gobierno, como que fluya el crédito a las pymes en todo el territorio, proteger el empleo o garantizar la inclusión financiera de la España rural. Eso explica, ha defendido, su decisión de elevar la opa al Consejo de Ministros para analizar si resulta conveniente imponerle "condiciones adicionales" a las que pactaron la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el BBVA.

El ministro, asimismo, ha desvelado que los ministerios de Industria, Trabajo, Seguridad Social, Derechos Sociales, y Transición Ecológica y Reto Demográfico también le transmitieron que eran partidarios de que elevase la operación al Consejo de Ministros para profundizar en el análisis de la operación. También ha informado de que este martes llamó a los presidentes de BBVA, Carlos Torres, y Sabadell, Josep Oliu, para transmitirles su decisión y que estos no se mostraron sorprendidos. En cambio, ha negado tajantemente que la posición del Gobierno respecto a la opa haya formado parte en ningún momento de las negociaciones entre el Ejecutivo y Junts.

Contactos informales

Las fuentes comunitarias, por su parte, destacaron el martes que las "autoridades competentes" han dado ya su aprobación a la transacción, en referencia al Banco Central Europeo (BCE) y a CNMC. "Sobre esta base, no conocemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alineara con las decisiones de las autoridades competentes", advirtieron a 'Efe'.

Asimismo, adelantaron que la Comisión está estudiando la compatibilidad de las medidas del Gobierno con el derecho europeo y advirtieron de que Bruselas "no dudará en hacer uso de sus poderes como guardiana de los Tratados" comunitarios. "La Comisión espera que haya coherencia entre el apoyo oficial de los Estados miembros para seguir avanzando en la Unión Bancaria y la Unión del Ahorro y la Inversión y sus políticas nacionales de consolidación bancaria", remacharon.

El Ejecutivo comunitario ha solicitado al Gobierno más información sobre la opa en el marco del procedimiento que aplica cuando considera necesario mantener un debate informal sobre cuestiones relativas al posible incumplimiento de la legislación de la UE. Recibió la respuesta el pasado 21 de octubre y la está analizando. Fuentes gubernamentales matizan que los intercambios entre ambos ejecutivos no se referían a la actual fase, sino a una posterior. Así, si la opa triunfa, el BBVA tenía inicialmente la intención de pedir al Ejecutivo español que le permita fusionarse con el Sabadell. Una ley de 2014 habilita al Gobierno a negarse y eso sería lo que está en debate.