ACTIVOS MALLORCA

Impulsa Balears apuesta por la clusterización para acelerar la transición hacia un sistema turístico circular

Impulsa Balears ha participado en la jornada ‘Clusters as Drivers of Regional Transition from Linear to Circular Economy’, en la que se ha explorado el papel de acelerador que pueden jugar los clústeres en la transición hacia la economía circular