Éxito del encuentro “Náutica, Eventos y MICE” durante el Palma International Boat Show

La celebración del encuentro “Náutica, Eventos y MICE” organizado por MallorcaLeads en el marco del Palma International Boat Show ha marcado un hito en la convergencia de dos sectores estratégicos para Mallorca: la industria náutica y la organización de eventos corporativos.

El evento, que tuvo lugar en el elegante espacio Fosh Oasis by AICO dentro del Palma Superyacht Village, fue diseñado como una plataforma para poner en común visiones, detectar oportunidades de colaboración y generar networking de calidad entre profesionales de ambos sectores.

Impulsado por los sponsors AICO Event Production y Fosh Catering, esta iniciativa respondió a una necesidad creciente: crear puentes entre un sector náutico en constante expansión y el vibrante mundo del MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), clave en la estrategia de desestacionalización y posicionamiento premium del destino Mallorca.

La jornada fue inaugurada por Francisco Villalonga, director gerente de Ports IB, y Marco Taboas, director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad y vicepresidente de la Fundación Mallorca Turismo (FMT), quienes coincidieron en señalar la capacidad de estos encuentros para fomentar un turismo de calidad, innovador y sostenible.

El debate, moderado por Jaume Carbonell, director de Relaciones Institucionales del Trofeo SAR Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels, abordó cómo los puertos deportivos, clubes náuticos y marinas se están adaptando para acoger eventos corporativos, así como el creciente interés de las empresas en experiencias que integren el mar como escenario diferenciador.

Durante el coloquio, se puso en valor el peso que tienen los eventos náuticos de proyección internacional organizados por los principales clubes y puertos deportivos de la isla. El Real Club Náutico de Palma, con competiciones de renombre como la Copa del Rey MAPFRE o el Trofeo Princesa Sofía en el Club Náutico Arenal, incluso Puerto Portals, anfitrión de prestigiosos circuitos como el TP52 Super Series, posicionan a Mallorca como un referente global en el calendario náutico.

Partiendo de esta excelencia organizativa, el debate planteó una reflexión estratégica. Se planteó cómo estos espacios, frecuentemente considerados “infrautilizados” fuera de las grandes citas deportivas, representan una gran oportunidad para albergar eventos corporativos en periodos de menor actividad náutica. Este enfoque permitiría no solo optimizar recursos existentes, sino también desestacionalizar la oferta turística, diversificar el uso de infraestructuras y generar un impacto económico sostenible en el ecosistema empresarial local.

Los ponentes, referentes en sus ámbitos, aportaron una visión integral del presente y futuro de esta sinergia. Manu Fraga, gerente del Real Club Náutico de Palma, destacó el valor del entorno náutico como motor de experiencias exclusivas. Además, ha puesto en debate el poder aprovechar las fechas de eventos ya definidos para introducir en ellos el potencial del MICE. Por su parte, Ferran Muniesa, gerente del Club Náutico Arenal, subrayó la infraestructura de calidad que ofrece la isla y la necesidad de alinear a los clubes náuticos con las agencias para conseguir objetivos comunes. Juan Miguel Caldentey, socio fundador de maximice events group DMC, abordó la creciente demanda internacional de eventos en localizaciones singulares. Además, reclamó celeridad en los procesos de peticiones para organización de eventos y la necesidad de tener un producto MICE definido en los clubs náuticos con eventos propios. En cuanto a Álvaro Irala, capitán de Puerto Portals, remarcó el papel de los puertos como hubs de lujo y networking empresarial.

El evento puso el broche de oro con un exquisito cóctel servido por Fosh Catering, en un ambiente distendido que propició el intercambio de ideas, la generación de contactos y la consolidación de Mallorca como escenario ideal para el desarrollo de eventos vinculados al mar.

El encuentro es el principio de una programación en el Fosh Oasis by AICO que marcará los cuatro días de la feria con diversos actos como AFTER BY AICO o los Luxury Talks by Essentially Mallorca que hablarán del sector lujo y eventos esponsorizado por AICO Event Production y Fosh Catering.