Bankinter gana un 35% más gracias al menor pago de impuestos y la caída de provisiones

Bankinter ganó 270,1 millones de euros entre enero y marzo, con un fuerte incremento del 34,5% respecto al primer trimestre del año pasado que se vio propiciado por el menor pago de impuestos debido al diseño del nuevo tributo a la banca del Gobierno. Así, el banco entiende que dicho gravamen no le costará nada en este ejercicio, cuando hace doce meses le restó 95 millones. Sin este efecto fiscal, la mejora del resultado de la entidad hubiera sido menor, del 7,5%, basada en este caso fundamentalmente en la caída de las provisiones para hacer frente a futuras pérdidas que ha permitido la buena evolución de los impagos.

La consejera delegada, Gloria Ortiz, ha explicado este jueves que Bankinter tiene previsto no tener que pagar nada por el nuevo impuesto temporal a la banca este año y "cero o cercano a cero" el próximo. Ello se debe, según ha explicado, a que el diseño del nuevo tributo permite desgravarse el mismo en hasta un 25% de la cuota líquida del impuesto de sociedades. A Bankinter, ha continuado, le correspondería abonar 54 millones este año, pero puede deducirse hasta 70 millones (25% de los entorno a 300 millones de base líquida), de manera que entiende que no tendrá que abonar nada a Hacienda.

Pese a ello, la banquera ha apoyado la decisión de la patronal AEB de recurrir el impuesto y ha dejado la puerta abierta a que el banco lo haga también: "Hoy es cero, pero mañana puede no serlo, y sigue siendo injusto y discriminatorio". La ejecutiva también ha reiterado el objetivo de Bankinter de superar este año la barrera de los 1.000 millones de beneficio pese al "vendaval" tarifario desatado por Donald Trump. "Precisamente por la incertidumbre que hay, pensamos que no es buen momento para cambiar. Aunque no va a ser fácil conseguirlo, creemos que podemos lograrlo", ha mantenido.

Efectos de los tipos

El margen de intereses del banco (ingresos por la diferencia entre intereses cobrados y pagados) cayó un 6,4% en el primer trimestre como consecuencia del recorte de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y a pesar de que el volumen de crédito aumentó un 5%. Con todo, el margen de clientes (diferencia entre el tipo medio del crédito y el de los depósitos) bajó solo ligeramente frente a diciembre hasta el 2,71% y la entidad espera ser capaz de mantenerlo a estos niveles a lo largo del ejercicio.

La caída de los ingresos básicos se vio compensada por el aumento de las comisiones (13,46%) y la ausencia del impuesto a la banca, con lo que el margen bruto mejoró un 11,09%. Los gastos crecieron un 16% porque la entidad ha decidido pasar a desestacionarlos a lo largo del año. Sin embargo, las menores provisiones permitieron que el resultado antes de impuestos creciese un 15,84%. La citada deducción en el impuesto de sociedades, que hizo que el pago del mismo bajase un 13,98% pese al incremento del resultado, explican que el aumento final del beneficio fuera del 34,53%.