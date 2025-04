La mitad de la comida que se tira a la basura en España está aún en buen estado

La mitad de los alimentos que los hogares españoles tiran a la basura sin haber sido consumido son productos aún en buen estado, la mayoría de las veces aún comestibles, pero que han sido descartados por su aspecto o porque la etiqueta dice que ya ha pasado su fecha de consumo preferente. Son unos 15 kilos de comida por persona, según las estimaciones que ha hecho la plataforma Too Good To Go, una empresa que lleva casi una década planteando soluciones contra el despilfarro de alimentos. La compañía calcula que, de ese volumen desperdiciado, unos tres kilos corresponden a productos descartados por el etiquetado de fechas y por la confusión que hay a la hora de interpretar correctamente el significado de la fecha de consumo preferente.

La encuesta constata, asimismo, que el 60% de los españoles se guía exclusivamente por la fecha de etiquetado para decidir si un alimento sigue siendo apto para el consumo y que otro 60% asegura no tener información suficiente sobre cómo interpretar los datos que salen impresos en esas etiquetas. Un 27% de ellos desconocen la diferencia entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad. La mayoría de estos son jóvenes entre 18 y 34 años.

"Creen erróneamente que un producto con fecha de consumo preferente vencida ya no es apto para su consumo", indican fuentes de la plataforma. Quienes menos dudas tienen sobre eso, son, las personas de 55 años o más, "que son quienes más claro lo tienen, en un 83% de los casos".

Alimentos recuperados mediante la plataforma Too Good To Go. / Bcn

"Según hemos observado en este estudio, que un 60% de los consumidores diga que la información sobre el etiquetado de fecha no es suficiente o es confusa y esto quizás les lleva a desperdiciar comida que podría seguir estando bien para consumir. De aquí la importancia de escuchar las necesidades de los consumidores y ayudarles con iniciativas que les permitan estar más informados para poder tomar mejores decisiones y así reducir el desperdicio", señala Marie Lindström, directora de Too Good To Go en España.

De acuerdo al estudio realizado por Too Good To Go, uno de cada dos españoles reconoce que ha tirado comida sin estar seguro de si seguía siendo apta para su consumo. Esto se debe en gran medida a la mala interpretación que se sigue haciendo de las fechas presentes en los productos.

Además, el hecho de que hay un 60% de los españoles que se guía por las fechas de etiquetado para determinar si un alimento sigue siendo apto, podría estar desperdiciando mucha comida que aún se puede consumir, lo que demuestra, una vez más, que aún existe mucha confusión.

Campaña 'Mira, Huele, Prueba'

Por ello, desde 2021, la plataforma tiene en marcha la iniciativa ‘Mira, Huele, Prueba’, una etiqueta con el pictograma de un ojo, una nariz y una boca que se añade en los envases de productos con fecha de consumo preferente para recordar a los consumidores que una vez ha vencido esa fecha utilicen sus sentidos para determinar si el producto es apto para el consumo antes de tirarlo y así evitar el desperdicio. Actualmente, en España más de 50 marcas de alimentación de gran consumo como Danone, Alpro, YoSoy, Bimbo, entre otros, se han sumado ya a la iniciativa y están incorporando esta etiqueta en los envases de más de 1.200 productos diferentes.