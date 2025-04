Miguel Ángel García Primo (Hisdesat): “Invertiremos 4.000 millones hasta 2040 junto al Ministerio de Defensa para construir y mantener satélites”

Hisdesat es la principal compañía española operadora de satélites gubernamentales, tanto militares como civiles, que tienen como propósito las comunicaciones seguras de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa y la observación de la Tierra. Indra pasará a ser su principal accionista, con el 50% del capital, en el último trimestre del año en el marco de la compra a Redeia de Hispasat por 725 millones. El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, entrevista a su director general, el ingeniero aeronáutico Miguel Angél García Primo.

La semana pasada el Consejo de Ministerios aprobó conceder a Hisdesat un préstamo de 1.011 millones de euros para financiar el programa 'PAZ 2', dos satélites que servirán para mejorar las capacidades de observación de la Tierra que proporciona en la actualidad el satélite 'PAZ 1', en servicio desde 2018 y cuya vida útil se prevé que finalice al término de esta década.

¿Cómo se están preparando como compañía ante el rearme que prepara la OTAN y la UE de cara a los próximos años?

Aunque sea un contrasentido, y vaya en contra de los tiempos que corren, llevamos preparándonos mucho tiempo. Los programas espaciales son programas de muy largo recorrido y justo ahora mismo estamos lanzando los satélites SpainSat de nueva generación, hemos lanzado el SpainSat NG I el 30 de enero y vamos a lanzar el SpainSat NG II en octubre. Son programas que duran más de 20 años, alrededor de cinco años de desarrollo y luego tendremos más de 15 años de operación. Nosotros no podemos reaccionar a una moda de un mes ni de dos ni de un año, tenemos que tener una planificación muy larga porque los programas espaciales llevan mucho tiempo de fabricación y de desarrollo porque tienen mucho componente de I+D en la propia fabricación y tienen un largo periodo de operación. Nosotros trabajamos en un entorno estratégico, no con un entorno táctico.

El plan de la Comisión Europea habla de 800.000 millones de inversiones en Defensa, ¿cuánto calculan que se destinará al espacio?

Debería ser una cantidad importante, pero en todo caso siempre pequeña, o sea, es decir con que se con que se destinase al espacio el 5% de eso yo me daba por satisfecho. Y es mucho, no llegará a esa cifra.

En el espacio hay 14.500 satélites, de los que 12.000 están activos. Usted aboga por una legislación internacional para regular el lanzamiento de satélites de una manera ordenada después de que SpaceX, la compañía de Elon Musk haya lanzado 7.000 satélites desde 2018… ¿Qué cantidad cree que sería sostenible en este momento?

En concreto, Elon Musk ha lanzado 7.136 satélites de Starlink desde 2018. No existe la posibilidad de que diez empresas o organizaciones en el mundo hiciesen lo mismo. El problema no es tanto que los satélites se choquen, sino que se interfieran las frecuencias. Mi visión es que caben dos o tres constelaciones, no más. Y el problema es que ya tenemos la de Elon Musk, va a venir la de Amazon que se llama Kuiper, China ha anunciado el lanzamiento de miles de satélites… Iris Square es la europea que tiene 290 y la canadiense Speedlight. Para mí todas las que están anunciadas ya no cabrían, pero no desde el punto de vista de espacio, sino desde el punto de vista del funcionamiento de los satélites y que no se interfieran entre sí, entre ellos y con los usuarios de la Tierra. El problema es que va a haber un problema de saturación de los espectros que generen interferencias o tengan que reducir el ancho de banda, con lo cual dejarían de ser competitivos porque no darían tanto ancho de banda como por ejemplo puede dar SpaceX ahora mismo porque están solos.

Miguel Ángel García Primo durante una parte de la entrevista en la sede de la compañía en Madrid. / Xavier Amado

¿Cree que con las relaciones actuales que existen entre Estados Unidos y la Unión Europea se podría alcanzar una regulación internacional?

Entre Europa y Estados Unidos no existen problemas, llegaríamos a un acuerdo seguro porque tenemos una visión muy parecida. Es verdad, que hay algunos desencuentros asociados al tema aranceles de Donald Trump, pero hay muchísimas más cosas que nos unen. El problema no es llegar a un acuerdo con los estadounidenses, el problema es llegar a un acuerdo con el resto. La única forma de que funcione una legislación europea sobre cuántos satélites aranceles, cuál es la capacidad de interferencia… es que sea una regulación internacional, pero hay países con los que es más difícil llegar a acuerdos como China o Rusia.

La compañía tiene adquiridos compromisos adicionales de inversión por valor de 4.000 millones. ¿Ya saben a qué lo van a destinar?

Vamos a invertir esa cantidad junto al Ministerio de Defensa en todo el ciclo de vida que va desde 2020 hasta 2040 a los programas SpainSat NG y al PAZ 2. Es decir, lo vamos a destinar a la construcción de los satélites y también la explotación durante los 15 años que van a durar, 10 o 12 años en el caso del PAZ 2.

¿Cuál es el retorno de la inversión pública de los proyectos SpainSat NG, financiado con un préstamo del Ministerio de Industria de 567 millones, y del PAZ 2?

Los retornos son enormes, vamos a cumplir los requisitos operativos de nuestra Fuerzas Armadas en el espacio. SpainSat NG son los satélites más avanzados ahora mismo de Europa de comunicaciones seguras y PAZ 2 va a ser el satélite más avanzado de observación de la Tierra del mundo. Hay un retorno industrial importante y te doy dos ejemplos: el 45% de las piezas del SpainSat NG están fabricadas en España y en el caso del PAZ 2 serán más del 60%. Hay un retorno adicional que es el retorno tecnológico y de I+D. Los desarrollos que se están haciendo asociados a estos satélites son únicos, desde la antena activa ante interferencias que tenemos en el SpainSat NG hasta la antena radar del PAZ 2, que se han hecho por primera vez en España.

¿España habría podido tener un satélite que garantice comunicaciones seguras sin capital público?

Las comunicaciones seguras que ofrecemos están reguladas y solo podemos ofrecerlas a gobiernos y a entidades públicas. No podemos vender nuestras comunicaciones a empresas privadas por regulación, porque las frecuencias que usamos están asignadas sólo para usos gubernamentales. El que más va a utilizarlo es el Ministerio de Defensa español, por lo que es necesario que parte de la inversión sea española. Hay otra parte de la inversión que la hace Hisdesat y la recuperamos a través de la venta a otros países aliados a los que les damos capacidades de comunicaciones, en particular a la propia Comisión Europea, a la OTAN y a países de la OTAN.

El ejercicio 2024 terminó para Hisdesat con un beneficio neto de 14,8 millones, lo que supuso un aumento del 50%. La facturación se elevó un 7,8%, hasta los 55,78 millones. Sin embargo, el resultado de explotación cae un 10% hasta los 10,11 millones. ¿Cómo explica estos resultados?

Estamos en una fase donde estamos viviendo de la constelación anterior, que es la del SpaceX y el XTAR-EUR, que ya estaba amortizada y que con el acuerdo público-privado que tenemos con el Ministerio de Defensa, implicaba muchos menos ingresos y por tanto menos rendimiento de esa inversión. A partir del año que viene empezaremos a ver el efecto que van a tener la puesta en operación y explotación de los satélites SpainSat NG I y II y a partir de ahí van a incrementarse todas las métricas de forma muy sustancial.

Los gastos financieros se han reducido un 90% hasta los 638.000 euros, ¿les preocupa arrastrar deuda?

No, hemos reducido la deuda como estaba previsto. Lo que ha habido es una mejora de los parámetros financieros fundamentalmente por la retribución de las puntas de tesorería que tenemos en un entorno donde los tipos de interés se elevaron.

El ingeniero García Primo lleva desde 2019 al frente de Hisdesat. / Xavier Amado

Si España cumple con el 2% comprometido a gasto en Defensa para 2029… ¿Cuál es la previsión de ingresos y beneficios en los próximos años? ¿Tienen capacidad industrial o se plantean nuevas inversiones?

Nuestro plan estratégico ya contemplaba que España tenía que llegar a 2029 con el 2% del PIB en inversión en Defensa. Esto lo hicimos en el año 2021, algo que ya sabíamos. Las inversiones son las que son: los dos satélites SpainSat NG I y II, el PAZ 2 y el óptico de alta resolución SEOT-NG. Estos son los tres grandes programas, junto a Iris Square de la Comisión Europea. Nuestra idea es duplicar la facturación en tres años, en 2027, y para 2030-31 la vamos a triplicar. Es decir, estaremos por encima de los 110 millones en el año 2028 y por encima de los 150 millones en el año 2031-32.

Su principal accionista que es Hispasat ha cambiado de propietario… de Red Eléctrica a Indra. ¿Cómo ven el cambio? ¿Ya se ha reunido con la dirección de Indra?

Todavía no ha cambiado. Lo que han hecho es un acuerdo de venta pero ahora hay que poner en marcha una serie de permisos regulatorios…, de forma que esto no se va a hacer efectivo antes del último trimestre del año. Estamos estamos ayudándoles en todo el proceso regulatorio. No tenemos ninguna desconfianza ni ningún problema, ya que Indra ha sido accionista nuestro desde el principio, llevamos 24 años con Indra en el consejo de administración y hablo con ellos todos los días. Tenemos una relación buena y fluida y espero que sea para bien, si es que al final se hace, que espero también que así sea.