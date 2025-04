La venta de ropa se estanca en 2024 en la enésima amenaza al negocio de la moda

Lejos quedan aquellos años en que el textil era el combustible predilecto de la industria catalana. Hoy lo son, sobre todo, la elaboración alimentaria, la producción química y la fabricación automovilística, hasta el punto que apenas un 1,6% de lo que se crea en Catalunya es textil. Sin embargo, el negocio de vender el producto resultante es una de las piezas claves del puzzle económico de la comunidad. El sector del comercio en general ingresó 51.100 millones de euros en Catalunya, según los últimos datos disponibles en Idescat (2022). Y, a juzgar por los datos del Clúster Català de la Moda (Modacc) y del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), aproximadamente una tercera parte venían de la moda. La cuestión es que el sector lidia con múltiples amenazas desde hace unos años: pérdida de tiendas, costes al alza y, ahora, un estancamiento de las ventas en general.

De entrada, Catalunya cuenta con unas 13.000 empresas dedicadas a este sector, de las cuales 8.800 trabajan en la venta de ropa o calzado (el resto hacen tejidos, confección o tratamientos). Solo las primeras 800 suman una facturación total que ronda los 15.000 millones de euros, según los datos que ha compilado el CCAM, organismo público dependiente de la Generalitat, en el marco de la 080 Fashion Week. Con todo, esta institución reconoce que son datos desactualizados, pues la última vez que Acció radiografió el sector fue 2019.

El panorama no ha cambiado tanto desde entonces. Brilla especialmente Mango y los casi 3.400 millones de euros que facturó en 2024, aunque igualmente significativos son All We Wear Group (Pepe Jeans, Hackett, Façonable…) y sus ingresos de unos 630 millones de euros; o Desigual, con sus cerca de 400 millones de euros, la última vez que hicieron públicas sus cifras.

El primer problema es que estas son 'raras avis'. "Tenemos un tejido industrial que es muy precario, porque la mayoría de las empresas son unipersonales", empieza a analizar el profesor de IESE y titular de la Cátedra Intent HQ de Cambios en el Comportamiento del Consumidor, José Luis Nueno. "El reto más importante es la escalabilidad, tenemos mucho negocio pequeñito que cuando llega a los 20 millones no acaba de dar el salto", insiste.

Ventas estancadas

La segunda complicación, y la más actual, es que la venta de moda se ha estancado en 2024. Esta radiografía es nacional, pero es tan generalizada que sirve también para retratar lo que ocurre en Catalunya. El Instituto Nacional de Estadística (INE) habla de un incremento del 0,7% de las ventas en 2024, después de tres ejercicios de sobrada recuperación postcovid. Acotex, de un descenso del 0,3%.

A juzgar por esta última recopilación mes a mes, las culpables son las campañas de primavera y Navidad. Las ventas estuvieron en negativo en marzo, abril, mayo, junio y noviembre y diciembre. La caída de primavera la atribuyeron a las lluvias, a la Semana Santa y a que el cliente tiene, en general, menos renta disponible. La de final de año, a que la campaña de Navidad no había ido como se esperaba.

"La gente no tiene dinero, unos porque no cobran lo suficiente, otros porque pagan muchos más impuestos que nunca", apunta Nueno. "Luego hay una pérdida generalizada de relevancia del negocio, de la categoría", suma este experto, que se refiere a que la moda es mucho más informal que antes, lo que hace que se abarate.

Cierre de comercios

"Hay tanta oferta que el consumidor tiene mucho donde elegir, las empresas tienen que tener una propuesta de valor muy diferenciada y comunicarla muy bien", agrega la profesora de EAE Business School, Tatiana Valoira, quien ve ahí otra de las complejidades que enfrenta este sector. "Es muy complicado conseguir la venta por metro cuadrado con la que pagar rentas y alquileres: eso requiere que haya más gente que vaya a comprar", ultima Nueno, para disparar hacia la que es, en realidad, la gran amenaza del sector. La pérdida de negocios.

El CCAM reconoce que se han perdido casi un 5% de empresas entre 2021 y 2024, especialmente en el ámbito del comercio. La patronal española Acotex lleva años registrando la tendencia, hasta el punto que su último informe anual reflejaba un 30% menos de puntos de venta de moda que antes del covid en todo el país. También el comercio internacional deja un balance agridulce tras terminar 2024: las empresas catalanas del sector que exportan regularmente crecen (son un 10% más de 2023 a 2024), pero también aumenta el producto importado, con lo que la balanza sigue completamente desequilibrada. Actualmente, indican los datos del CCAM, por cada euro ingreso en exportaciones de textil o confección, Catalunya se gasta 1,4 en importaciones.