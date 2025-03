Licors Moyà ha inaugurat el nou centre logístic de l'empresa a Artà

La inauguració va ser a càrrec del Conseller d'Agricultura Joan Simonet, El Batle d'Artà Manuel Galan, Directora General d'Indústria Ingrid la Fuente, juntament amb tota la família Moyà. Després del recorregut oficial per les instal·lacions s'ha dut a terme el:

IX TAST DE DONES AL CELLER

El Tast de Dones al Celler, és una visió del món del vi a Mallorca de la mà de les dones més influents en aquest àmbit. Totes dones d'èxit i emprenedores en els seus diferents llocs de treball dins del gran món del vi, a través de la seva professionalitat i els seus diferents punts de vistes, van conduir aquest "tast" on els assistents van poder gaudir, no només de la seva experiència, sinó que el seu gran treball als cellers és reflectit en els meravellosos vins que elaboren.

Aquesta edició va estar present: PILAR OLIVER (Propietària i Enòloga Celler Miquel Oliver), BÀRBARA MESQUIDA (Propietària i Enòloga Celler Mesquida Mora), MIREIA OLIVER (Directora Comercial Celler Can Majoral), BEL MOYÀ (Directora de fàbrica de Licors Moyà) i aquest any va comptar amb la presència de dues convidades, MONTSE MASCARÓ (Cavas Antonio Mascaró) i MAR DOPAZO (Bodega Terras Gaudas). El tast també va ser gaudit d'una degustació d'oli de Mallorca Aubocasa a càrrec de Tiffany Blackman. Flor de Sal d’es Trenc i productes de Can Company.