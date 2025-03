Lío Club Mallorca presenta 'Nostalgia': un viaje a la época dorada de las discotecas

Lío Club Mallorca reescribe la historia de la noche con ‘Nostalgia’, una experiencia electrizante que promete devolver a la isla el esplendor de las discotecas legendarias. A partir del 18 de abril, cada viernes será un viaje en el tiempo a la época dorada de la música disco, donde las luces brillaban más, el ritmo se sentía en cada latido y la pista de baile era el alma de la fiesta.

En un mundo saturado de pantallas y notificaciones, ‘Nostalgia’ reivindica el arte de vivir el momento. Sin distracciones, sin filtros, solo música pura, energía arrolladora y el espíritu vibrante de una generación que sabía cómo celebrar la vida. Nuestro DJ residente, la leyenda Paul Dimmock, liderará la revolución sonora, fusionando los clásicos atemporales con la pasión inconfundible que convirtió a la disco en un fenómeno cultural global: Find the Rhythm!

El escenario no podría ser más icónico: el edificio que una vez albergó la mítica discoteca Tito’s, testigo de noches memorables en las que Marlene Dietrich, Louis Armstrong y Grace Kelly disfrutaban de la magia de Mallorca. Hoy, Lío Club Mallorca honra ese legado con una propuesta sin precedentes, diseñada para residentes y visitantes que anhelan redescubrir la auténtica esencia del clubbing.

“Nostalgia no es solo una fiesta, es una declaración de intenciones”, comenta Julio Bruno, Presidente Ejecutivo del Grupo Lío. “Queremos que la gente vuelva a bailar como antes, que se deje llevar sin preocuparse por las redes sociales, que el único ‘post’ de la noche sea el recuerdo imborrable de una experiencia única. Lío Club Mallorca es el lugar perfecto para revivir el glamour y la ostentación de aquella época dorada.”

Pero la revolución de Lío Club Mallorca no se detiene ahí. La temporada 2025 arranca con una apertura especial durante Semana Santa, preparando el terreno para una programación estelar que alcanzará su punto álgido del 15 al 17 de mayo con el espectáculo ‘Back to the Future’. El 17 de abril, las luces de Lío Club Mallorca volverán a encenderse con una cartelera vibrante que incluirá, además de ‘Nostalgia’, las fiestas Sub Urban, Mamba con DJ Sergi Ales y Simonet, y We Love Sundays con Paul Lomax, Marisha Music y Dan Le Blonde.

El juego ha cambiado. La auténtica noche ha vuelto. Y los viernes en Mallorca tienen un nuevo epicentro. Bienvenidos a ‘Nostalgia’ en Lío Club Mallorca.