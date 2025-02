La plantilla de Marie Claire sale a la calle: "Nadie se quiere hacer cargo de nosotros; nos han abandonado"

Decepcionados, enfadados y frustrados. Así es como se sienten los trabajadores de Marie Claire que en la mañana de este miércoles han salido a la calle en Vilafranca para denunciar la situación en la que se quedan después de que el empresario Ángel Pío Sánchez Pérez, administrador único de For Men, la empresa que el pasado mes de agosto se hizo con el control de la textil, haya anunciado que renuncia al contrato y despide a toda la plantilla.

Portando una pancarta en la que podía leerse el lema De Ángel Pío no me fío, acompañada de una fotografía del empresario madrileño, la plantilla al completo está protagonizando durante esta mañana una concentración a las puertas de la fábrica de Vilafranca. Una protesta que ha sido secundada por unas 500 personas, entre ellas vecinos de Vilafranca, alcaldes y concejales de prácticamente todos los municipios de Els Ports y representantes de formaciones políticas como el PSPV y Compromís.

Cándido Andrés, presidente del comité de empresa de Marie Claire, ha explicado que los trabajadores se sienten engañados y abandonados. "Estamos muy afectados y enfadados. Cuando For Men presentó su oferta para comprar la empresa no teníamos mucha esperanza, pero hicimos una asamblea y tanto el abogado de Ángel Pío como el administrador concursal nos aseguraron que se trataba de una empresa solvente. Y la plantilla decidió aceptar la compra con base en esos informes y ahora resulta que este empresario no es solvente. Aquí se han hecho muchas cosas mal", ha asegurado.

Andrés ha lamentado que los trabajadores se encuentran en un limbo. "Nadie se quiere hacer cargo de nosotros. El administrador dice que coge la empresa,, pero sin trabajadores y For Men tampoco quiere saber nada de nosotros. La única vía que nos queda es la judicial", ha dicho.

Posibles acciones legales

Quien también se ha pronunciado ha sido Antonio Miguel Durán, responsable del área de Industria de UGT en Castellón."La incredulidad es total, tanto por la actuación del administración concursal como por la del nuevo bufete de abogados del propietario, que ni siquiera nos coge el teléfono". "Lo que nos pesa, después de tanta lucha por esta industria y por Vilafranca, es la situación en la que se van a quedar los trabajadores. Estamos decepcionados y nuestro primer objetivo es ver qué va a pasar con la plantilla y luego valoraremos tomar acciones legales contra Ángel Pío y el administrador concursal".