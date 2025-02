Reducción de la jornada laboral: el Gobierno aprueba el borrador de la ley en espera de una dura negociación en el Congreso

El Consejo de Ministros ha aprobado, por fin, este martes el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas a la semana. Después de un considerable retraso -la ley debía haber empezado a surtir efectos en 2024, con una primera reducción a 38 horas- y de que hayan salido a flote las discrepancias internas dentro del Gobierno de coalición, el "anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión" ha salido este martes de la mesa del Consejo de Ministros en idénticos términos a los pactados entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los representantes sindicales el pasado 20 de diciembre, con el rechazo de la patronal.

"Es un día histórico", ha dicho la vicepresidenta Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, antes de hacer mención a la coincidencia de que el anteproyecto haya sido aprobado un día antes del 106 aniversario de la huelga de 44 días en La Canadiense, en Barcelona, que dio lugar al logro de la jornada de 8 horas.

Díaz ha destacado que la reducción de la jornada a 37,5 horas (en cómputo anual) es una medida que "mejora las condiciones de vida" y que va a servir para "aumentar la productividad". "Es una medida que reduce el absentismo y democratiza los beneficios", ha añadido, antes de resaltar el reciente aumento de las ganancias en sectores como la hostelería, el comercio, la construcción y la agricultura y la ganadería, que normalmente se citan como algunos en los que podría resultar más difícil la reducción de la jornada laboral.

La vicepresidenta ha resaltado la importancia de las medidas de control horario que incorpora el anteproyecto: "Esta es la medida estrella de la reducción de la jornada laboral: el control horario, en un país que hace una barbaridad de horas sin retribuir. Más de tres millones de horas extraordinarias a la semana".

La gran cuestión sin resolver: las pymes

Bajo el procedimiento administrativo de urgencia, el anteproyecto debe recibir a partir de ahora los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES) antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley y su posterior remisión a Las Cortes. Este paso podría producirse a finales de febrero, según las estimaciones del Ministerio de Trabajo.

"Cuando una medida está ganada en la calle es muy difícil buscar razones para tumbarla". Yolanda Díaz

Según lo previsto, el texto llegará al Congreso con una gran cuestión abierta, sin resolver: cuándo y cómo deberán adaptarse las pymes a la reducción de jornada. Así, se augura otra dura negociación parlamentaria entre el Gobierno y los grupos políticos. Junts ya ha avisado al Gobierno de que no tiene mayoría para aprobar la reducción de la jornada laboral y le ha advertido de que la prioridad de su partido será que su contenido se adecúe "a la realidad del tejido económico catalán, donde la mayoría de empresas son pequeñas y medianas".

"Vamos a negociar con todas las formaciones políticas, como en este momento ya se está haciendo", ha dicho la vicepresidenta Díaz. La también ministra de Trabajo ha aludido al PP para lanzar la pregunta de "si el Partido Popular va a aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con las trabajadoras y trabajadores de su país o si va a acometer el mismo error de la jornada laboral."

Y sobre Junts, Díaz ha confiado en que en esta negociación "Catalunya dé lo mejor de sí misma". También ha anticipado que "va a ser un debate más sencillo de que parece", con un argumento de fondo: "Cuando una medida está ganada en la calle es muy difícil buscar razones para tumbarla". Según fuentes próximas al Ministerio de Trabajo, la vicepresidenta Díaz ya ha mantenido algún contacto con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, informa Juan Ruiz. No en vano, Puigdemont ha recibido en Bruselas delegaciones de empresarios y de sindicatos para escuchar sus argumentos en contra o a favor de esta reducción de la jornada laboral.

De un modo y otro, el objetivo de Trabajo es que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación. Según el texto del anteproyecto, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas en cómputo anual.

Labor de 'loby' de las patronales

Los presidentes de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor, han avisado este mismo martes de que trasladarán a los grupos políticos su 'no' a rebajar la jornada por ley.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, saluda al senador Vicente Tirado, durante la intervención del presidente de ATA, Lorenzo Amor. / Jesús Hellín / Europa Press

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que estaba presente la propia vicepresidenta Díaz, los representantes empresariales han aprovechado para cargar contra la medida: "Irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas", ha señalado Garamendi dirigiéndose a la ministra Díaz.

"Claro que estamos dispuestos a una reducción de jornada. Pero sector a sector, territorio a territorio", Lorenzo Amor — Presidente de ATA

"Claro que nosotros estamos dispuestos a que haya una reducción de jornada, evidentemente, estamos totalmente dispuestos, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio", ha afirmado Amor, que ha advertido de que esta medida "no va a castigar a las grandes empresas", sino que "dañará muy sensiblemente es a los autónomos" y a las pequeñas empresas que tienen uno, dos o tres trabajadores.

Precisamente, la incorporación de medidas específicas para las pymes -incluido un posible retraso o escalonamiento en la aplicación de la jornada de 37,5 horas en las empresas de menor tamaño- es lo que ha estado en el centro del enfrentamiento entre la vicepresidenta Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que afloró en enero. Finalmente, en el seno del Gobierno, se acordó seguir adelante con el texto pactado con los sindicatos y dejar las discrepancias para la negociación en el Congreso de los Diputados.

Este mismo domingo, en una entrevista en EL PERIÓDICO, Cuerpo insistía en sus planteamientos: "Esperamos que este mismo año esté aprobada la ley. Para nosotros, el de las pymes es un aspecto esencial. Tenemos que ayudarlas a implementar esta reducción de la jornada. En el marco de la discusión con otros grupos políticos, hemos de debatir medidas de acompañamiento, de flexibilidad para nuestras pymes".

La vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, en una imagen de archivo. / Miquel Vera / Aina Martí / ACN

Las organizaciones empresariales ya han anunciado que ejecutarán su correspondiente labor de 'loby' ante los grupos políticos, tal como han vuelto a expresar CEOE y ATA este martes. En Catalunya, la patronal Pimec, que preside Antoni Cañete, ya ha anticipado que pedirá a Junts que apoye la reducción de jornada si se flexibiliza su aplicación.

Según las estimaciones de ATA, el coste para el empresario de la reducción de jornada por trabajador será de entre 1.800 y 2.000 euros, sumando la cotización más el salario, con lo que, en conjunto, teniendo en cuenta que esta medida afectará a 12 millones de trabajadores, el coste estará entre los 21.000 y los 24.000 millones de euros, ha resumido Lorenzo Amor.

"Y advierto, si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. Esa media hora menos [al día] que va a tener el trabajador no va a significar que un comercio o que un bar cierre antes. ¿Saben quién va a cubrir esa media hora? Los autónomos y las autónomas", ha indicado el presidente de ATA, que ha apuntado que, de acuerdo con datos del INE, los autónomos trabajan 52 horas a la semana. "Ahora se va a incrementar otro poquito más", ha rematado Lorenzo Amor este miércoles.