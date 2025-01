John Hoffman (MWC): “La pandemia deprimió nuestro negocio por un tiempo, pero ahora volvemos a ser más grandes que nunca”

La empresa organizadora del Mobile World Congress (MWC), GSMA, ha empezado la cuenta atrás para la celebración de la mayor feria del año para Barcelona. Las puertas abren el próximo 3 de marzo, pero ya hay algunas certezas: que será probablemente la mayor en cuanto a superficie y, si todo avanza según lo previsto, que atraerá a más asistentes que en la última edición. Esto se traducirá en un impacto económico de 550 millones de euros para la ciudad.

¿Cuáles serán los ‘greatest hits’ del MWC 2025? En la presentación se ha dado menos protagonismo a la inteligencia artificial (IA) de lo que esperaba…

Será uno de los temas principales. Se hablará de ello, sin duda, pero creo que de una forma diferente: de cómo se pueden incorporar soluciones de IA en una ‘startup’ o en una multinacional. Sé del caso de una empresa de Malasia que aplicó IA en su centro de atención telefónica y ha tenido un impacto drástico en la calidad de las respuestas. También puede influir en la reducción del coste de prestación de un servicio. Total, que será uno de los temas clave, tal vez incluso un poco más que el año pasado, pero no dominará.

¿Veremos a empresas como DeepSeek en el congreso?

No sé si ellos, porque hace apenas una semana que se han abierto al mundo, pero tendremos empresas estadounidenses, europeas y asiáticas relacionadas con la IA. Y creo que habrá mucho debate sobre el liderazgo de la IA, la ética, la integración…

Pero el protagonista vuelve a ser el 5G, pese a que hace años que lo es.

Todas las G han tardado casi 10 años entre que se empieza a hablar de ella, se establecen los requisitos y especificaciones y se adopta e integra completamente. Es un ciclo de 10 años, y ahora estamos completamente metidos en el 5G. De todos modos, siempre hemos dicho que para tener un uso completo [del 5G] necesitas componentes como el Internet de las Cosas, big data… tienes que obtener todo esto y analizarlo. Y ahí es donde entra la IA, que ahora te da la capacidad de asimilar y analizar y, luego, realmente explotar el 5G.

Hace tiempo que el MWC parece más un evento tecnológico que exclusivamente centrado en la telefonía móvil. ¿Seguirá siendo así, este año?

La conectividad es el núcleo de todo. La movilidad y la conectividad. En 2017, la mitad de nuestros asistentes venían del sector de las telecomunicaciones, y el resto venían de verticales como el comercio, la industria, finanzas, banca, educación, farmacéuticas, gobierno… Al principio era casi todo telecomunicaciones, pero cuando comenzó la transformación digital, empezaron a venir empresas de estos verticales a descubrir como transformar su negocio. Hasta el punto que este año el 60% del público vendrá de estos verticales. Pero en el centro de todo está la conectividad.

John Hoffman, consejero delegado de GSMA. organizadora del Mobile World Congress. / IRENE VILÀ CAPAFONS

Han hablado de un evento mayor. ¿También en superficie? ¿Es porque vuelven a Montjuic?

Allí solo estamos utilizando el Hall 8 para el Talent Arena. Será el Hall 0 [nuevo pabellón que está construyendo Fira de Barcelona en l’Hospitalet] el que nos traiga el espacio que necesitamos. Hubiera sido genial que ya estuviera construido, pero la pandemia lo retrasó todo. La pandemia deprimió nuestro negocio por un tiempo, pero ahora volvemos a ser más grandes que nunca.

¿Será, entonces, el evento más grande hasta la fecha?

No lo sabremos hasta después del evento, pero probablemente estaremos alcanzando límites superiores de lo que hemos hecho antes, sí.

"En 2026 tendremos que valorar poner instalaciones externas para satisfacer nuestro crecimiento" John Hoffman — Consejero delegado de GSMA

¿Qué ocurrirá en 2026, cuando sigáis creciendo y no haya todavía Hall 0?

Ya en 2018 y 2019 tuvimos que utilizar algunas instalaciones temporales en el exterior porque no había suficiente espacio. Y también usábamos Montjuïc en ese momento. Así que tenemos algunas ideas, como por ejemplo explotar más los dos pisos que tiene el recinto Fira Gran Via o instalaciones temporales externas. No nos gusta del todo hacer eso, pero…

¿Prevén batir este año el récord de asistentes de 2019?

Estamos en medio de los registros, aún tenemos camino por recorrer para igualar las cifras del año pasado, pero tenemos cuatro semanas, así que nos sentimos bastante confiados. Sobre todo porque llenamos el espacio, la gente quiere unirse a la fiesta.

¿Han detectado cambios en el origen de los asistentes? Me consta que las conexiones entre Barcelona y Latinoamérica son cada vez más fuertes.

La demografía no cambia drásticamente de un año a otro, solo se ajusta ligeramente. Sí vemos que Latinoamérica sube mucho, probablemente en detrimento de nuestro evento con sede en Estados Unidos. Pensamos que el evento en EEUU atraería a la comunidad latinoamericana, pero prefieren venir a Barcelona. Incluso algunos norteamericanos prefieren asistir a este evento.

