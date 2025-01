La CNMV estudia junto a BME aprobar un proceso "exprés" de salidas a bolsa

Había muchas expectativas por reactivar las salidas a bolsa en 2024, aunque finalmente el mercado español acogió el estreno bursátil de Puig, Cox, Inmocemento y otras 21 empresas en el BME Growth y en el BME Scaleup. El nuevo ejercicio arrancó con el interés de Hotelbeds de debutar en la segunda semana del mes de febrero, pero por el momento no hay nuevas noticias de otras firmas que en los últimos años querían cotizar. Para revitalizar los debuts bursátiles, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha iniciado, junto a Bolsas y Mercados Españoles (BME), "un proceso de salida a bolsa innovador que permite la aprobación de folletos y la admisión a negociación de grandes empresas sin una distribución previa de acciones en el público", algo así como un procedimiento "exprés".

Así lo ha adelantado el presidente del regulador, Carlos San Basilio, durante su discurso en la Spain Investors Day, donde ha advertido que para conseguir unos mercados de valores más atractivos no basta solo con impulsar la oferta, "es necesario también actual en la demanda". Mediante este mecanismo, el emisor podría tener el folleto verificado por la CNMV "con el mismo rigor" que en una salida a bolsa habitual, con sus acciones admitidas en el mercado regulado para abordar, posteriormente la distribución de las mismas en función de las circunstancias.

En este procedimiento que están analizando se contempla que la empresa cotice en un segmento específico no abierto al inversor minorista mientras no tenga el suficiente 'free float'. Como último punto, San Basilio ha asegurado que el nuevo proceso "no requiere ningún cambio en la normativa vigente".

El presidente de la CNMV ha recordado el "conservadurismo considerable" del inversor español y también europeo. La inversión colectiva gestiona un patrimonio creciente que ya supera los 400.000 millones de euros, pero solo un 15% se destina a renta variable y su exposición directa del patrimonio gestionado por las instituciones de inversión colectiva es solo del 2% "Frente a ello", ha recordado San Basilio, "la inversión extranjera viene desempeñando un papel creciente en el mercado, lo que refleja su confianza en nuestra confianza y nuestras empresas".

Incentivos fiscales para inversores minoristas

En el último año, los inversores minoristas han centrado sus esfuerzos en las Letras del Tesoro. Sin embargo, y a juicio de San Basilio, no es suficiente y debe diversificar su cartera. Una manera sería "valorar la adopción de incentivos fiscales para ellos", ha apuntado, una fórmula que ya se está empleando en otros países, como Suecia o Italia, "con resultados positivos".

Al mismo tiempo, es posible apoyar su participación en los mercados de valores mediante la incorporación a sus opciones instrumentos como fondos de inversión, fondos de pensiones, bonos y acciones o incluso instrumentos de capital riesgo. Estas propuestas estarían bajo una supervisión "estricta" y "con controles del riesgo asumido por el inversor en relación con su patrimonio financiero" con el objetivo de mejorar sus expectativas de rendimiento a largo plazo.