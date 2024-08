Scopely, la empresa con filial en Barcelona que ha recaudado 3.000 millones con un juego móvil en solo 15 meses

La pregunta es directa y la respuesta no se queda atrás. “¿Qué es Scopely?”, recibe el director de la filial barcelonesa de esta compañía de videojuegos. “Somos la empresa de juegos más grande y más desconocida”, devuelve este responsable, Hugo Pibernat, bromeando ligeramente, pero consciente de que la realidad no se aleja mucho de la chanza. La compañía ha desarrollado juegos del universo Marvel o Star Trek para el móvil, ha traído al teléfono el clásico juego de dados Yahtzee o el Scrabble y acaba de batir varios récords con su Monopoly Go, entre ellos, acumular, en 15 meses, 3.000 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros) en transacciones hechas dentro del juego. Todo ello gracias, en buena medida, a trabajo hecho desde la capital catalana.

Cofundada por extrabajadores de Walt Disney, Scopely empieza a escribir su historia en 2011 en Estados Unidos, al principio ideada como un motor de desarrollo de aplicaciones para Facebook, pero siempre vinculada al universo de las licencias. Es decir, a crear juegos de películas, series o cómics ya existentes. “Scopely nació para aproximar el modelo de producción y publicación de videojuegos al modelo de producción y publicación de las películas”, recuerda Pibernat. Él se incorporó al proyecto allí en Los Ángeles, en 2016, así que vivió de primera mano el momento en que el estudio decidió mirar hacia Barcelona.

Les movía la voluntad de diversificar geográficamente (“Una de las intenciones de Scopely siempre ha sido atraer al mejor talento que exista en la industria, para hacer eso no puedes estar solo en un sitio”, resume el desarrollador), así como de operar en sitios donde fuera más fácil que en Estados Unidos la gestión de visados extranjeros y huir de una ingeniería que entonces tenía mucha competencia al otro lado del Atlántico. Barcelona se impuso a Berlín y Londres, y, en 2017, abrían un centro con 5 trabajadores fichados de otras grandes compañías tecnológicas y que aún siguen trabajando para ellos, ahora que son 700. Esto, por cierto, implica que esta empresa tiene contratados a un 15% de los profesionales que se dedican a este sector en Cataluña.

De hecho, esta oficina es más importante en volumen de trabajadores que la de Estados Unidos, y se ha acabado convirtiendo en una suerte de cuartel general para la compañía. Si bien es cierto que la empresa está en manos de un fondo saudí (Savvy Games), que la gestión de nuevos contratos y licencias se orquestra desde Los Ángeles, y que hay estudios especializados en distintos juegos (como Sevilla, cuya plantilla está prácticamente dedicada al Monopoly Go), Barcelona tiene representación de casi todos los equipos. Su especialidad es el desarrollo de Playgami, la plataforma tecnológica propia y patentada sobre la que se basan todos sus juegos, pero la cosa ha escalado tanto que “cuando alguien dentro de Scopely quiere hacer un juego o un proyecto nuevo, Barcelona aparece en todas las conversaciones”. Desde aquí se lleva también el arte de Marketing a nivel mundial, por ejemplo.

“Empezamos haciendo solo tecnología, luego temas de arte y hoy Yahtzee With Buddies, Scrabble GO, Stumble Guys, Star Trek Fleet Command o Monopoly GO bien se hacen enteros desde Barcelona o bien hay una parte del equipo de desarrollo situado aquí”, enumera Pibernat. “Esto es una barbaridad, no ha habido demasiadas empresas que hayan podido desarrollar y operar de forma simultánea juegos de éxito desde Barcelona”, opina.

Proyectos de futuro

El caso del Monopoly Go es sintomático, aunque el directivo no excluye de la ecuación el azar. “Nosotros podemos trabajar todo lo duro que podamos para entender a los jugadores y darles la experiencia que quieren, y aun así esta seguirá siendo una industria creativa donde a veces aciertas y otras, no”, se explica. Sea por lo que sea, este juego en concreto ha sido el que más rápido ha conseguido generar 1.000 millones de dólares (925 millones de euros). Lo hizo en 6 meses. En otros 3, ya había llegado a los 2.000 millones, y ahora, 15 meses después de su lanzamiento, acaban de cruzar los 3.000 millones. Acumula, en total, 150 millones de descargas.

¿Y ahora qué? Pues más, mucho más. “Hemos conseguido que España sea una localización clave para Scopely a nivel estratégico, no es un sitio donde podamos o no tener una oficina, es una parte necesaria de la operativa de Scopely y una fortaleza muy grande que tenemos como grupo”, contextualiza Pibernat, que, precisamente por ello, sitúa necesariamente el futuro de la compañía por Barcelona. “Las mejores cosas que vendrán en Scopely pasarán por Barcelona”, asegura este responsable.

Pibernat no da ni una pista de los proyectos en los que trabajan, pero sí insinúa que son cosas grandes. “Nuestro ‘pipeline’, los juegos que vendrán, es lo más impresionante que hemos tenido nunca”, garantiza el máximo responsable de Scopely Barcelona, especificando que se refiere a la dimensión del proyecto (actualmente ya lanzan juegos también para consola), a su ambición y a la fama de las marcas que licenciarán. “Siempre estaremos mirando allí donde estén los jugadores”, responde Pibernat, respecto a si esta expansión pasa, también, por Netflix. “Nunca hemos cerrado la puerta a ninguna oportunidad”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo