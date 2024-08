Amparo López Senovilla: "La guerra comercial de China con la Unión Europea no ayuda a nadie"

Licenciada en Derecho y Máster en Derecho Comunitario, López Senovilla ha desarrollado una dilatada carrera profesional en la Administración General del Estado, donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad. Desde junio de 2018, ha desempeñado el cargo de subsecretaria del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, donde ha participado activamente en la tramitación de importantes leyes, como la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, la Ley de Startups y la reforma de la Ley Concursal. También ha sido miembro del consejo de administración de SEPI, vocal de la comisión rectora del FROB y vocal del Consorcio de la Ciudad de Toledo.

La Cámara de Comercio de España sostiene que las exportaciones se ralentizan afectadas por las incertidumbres geopolíticas y la recesión en Alemania, aunque en 2025 recuperarán dinamismo. ¿Comparte este diagnóstico?

Se puede producir un cierto efecto de ralentización, pero lo cierto es que el peso del sector exterior en el crecimiento durante los últimos es muy grande. El crecimiento en el PIB durante los últimos años ha sido más que manifiesto en el año 2022 con la aportación de 2,9 de los 5,8 puntos porcentuales que creció entonces la economía. Y en 2023, fue del 0,9%. Además, estamos reduciendo de forma considerable durante los últimos ejercicios el déficit en comercio de bienes y servicios. Por otro lado, los servicios no turísticos superan a los turísticos. En definitiva, creo que el comportamiento del sector exterior es bastante bueno y refleja una tendencia que probablemente va a mejorar si no se produce una eventual ralentización . Sin duda, la base exportadora es sólida: tenemos 44.000 exportadores regulares e incluso ya hemos llegado al objetivo que nos habíamos puesto en la estrategia de internacionalización 2021-2027. Las perspectivas para 2025 son buenas. Incluso el FMI las mejora.

¿Se avecina una guerra comercial con China tras los aranceles que la UE impondrá al gigante asiático a sus vehículos ¿Habrá contrapartidas?

Las guerras comerciales no ayudan a nadie. Por tanto, lo que hay que buscar es que la situación sea equilibrada. En relación con China, la respuesta del país asiático sobre los posibles aranceles al porcino viene dada como una suerte de represalia. Bruselas ha apreciado que existía esa desventaja competitiva y por eso se anuncian medidas provisionales. No son definitivas. Se sabrá en noviembre próximo. En este sentido, la Unión Europea debe tener una voz propia que vele por los intereses de sus productores. El sector del automóvil es un muy potente en España y en Europa.

¿Cómo impacta en este casi primer año de crisis en el mar Rojo a las empresas españolas?

Los conflictos geopolíticos tienen un impacto claro en la economía. Los empresarios temen por el repunte de los fletes. Pienso que es bueno diversificar, buscar otros mercados y otras fórmulas que de alguna manera ayuden a paliar la afectación por la ruptura de determinadas cadenas de suministro por el conflicto en el mar Rojo debido conflicto bélico en Oriente Medio.

Pendientes de EE UU

Pendientes de lo que pase en las elecciones de EE UU en noviembre de 2024. ¿Cómo serán las relaciones comerciales entre este país con la UE? ¿España se juega mucho del resultado electoral?

Son dos de los grandes bloques comerciales del mundo, junto con China. Es cierto que el proceso legislativo en Estados Unidos va a producir una afectación no solo económica sino a otros niveles. Nosotros ya hemos venido trabajando con la administración Biden (que ahora se ha retirado de la carrera electoral para dejar paso a Kamala Harris) y en su momento también trabajamos con la administración Trump. No sería una novedad y hay que buscar las mejores fórmulas para colaborar. Como decía en el caso de China, las guerras comerciales o el establecimiento de medidas de represalia no ayudan a nadie y lo que hay que buscar es el equilibrio. Estados Unidos es uno de nuestros principales inversores en España y tenemos que colaborar. Es un aliado comercial y político con el que tenemos que seguir manteniendo unas relaciones adecuadas.

El corredor mediterráneo ferroviario es clave en el proceso de expansión comercial de las empresas. Los empresarios reclaman más diligencia del Gobierno . ¿Qué opina?

Recientemente he estado en el puerto de València, donde se ha puesto en marcha una autopista ferro-portuaria (entre Italia, Valencia y Madrid). Apuesto por esos modos de transporte sostenible. Están muy en línea de lo que quiere el Gobierno. Todo lo que sea favorecer la fórmula de transporte ferroviario resulta beneficioso para el comercio y para el conjunto de la economía.

Las pymes arrastran problemas estructurales para poder exportar por la insuficiente diversificación en la exportación de bienes, un reducido número de clientes y excesiva concentración de ventas en muy pocas empresas. ¿Qué hacer?

Desde el Gobierno y otras administraciones públicas tienen que ayudar a las pymes para que cada vez sean más competitivas. ¿Cómo? Además de las ayudas económicas también hay que dotarlas de herramientas que les permitan crecer y ser más competitivas. De eso se encarga el Plan de Recuperación, donde una de las ramas es dar paso a reformas legislativas. Ahí, la Ley Crea y Crece o la de Startups han sido fundamentales. Además, están las ayudas y subvenciones para adquirir el llamado ‘kit digital’. Las pymes deben digitalizarse más.

¿Cuáles son los mercados emergentes interesantes para las exportaciones españolas?

Pienso que un mercado interesante sería Mercosur, que estamos intentando continuar o desbloquear, mejor dicho, ese proceso. Y yo creo que aquí de España tiene una posición de liderazgo porque es uno de los mercados más importantes y que nos permitiría en buena medida exportaciones de productos españoles porque de alguna manera se incrementarán. Y hay que sí que tenemos, como decía, una posición de liderazgo para conseguir, para la consecución de ese, para desbloquear ese acuerdo.

En busca de trámites ágiles

Las empresas, ¿soportan demasiadas cargas burocracia?

Estamos en la tarea de corregir las barreras administrativas y luego, de acompañamiento a las a las empresas en general. Y a las pymes en particular porque son las mayoritarias en nuestro país. Hay que ayudarles a través de herramientas que les permitan detectar cuáles son esas barreras o cargas administrativas a las que se tienen que enfrentar, qué ayudas tienen a su disposición para temas de digitalización u otros. Pero sí es una tarea en la que estamos. Estamos trabajando y la ley es un ejemplo más de ese trabajo. Luego, en el ámbito de lo que es el comercio específicamente, la ley también establece la Ley de Ordenación de Regulación del Comercio Minorista, que tiene sus especificaciones. Pero bueno, yo creo que evitar o reducir las barreras administrativas debe ser una tarea que hay que seguir acometiendo y en la que hay que seguir trabajando.

El impuesto al plástico genera muchos problemas a algunos sectores industriales, como el agroalimentario. Eleva sus costes

Hay que acompasar la normativa europea y los plazos de implementación que se puedan de alguna manera adecuar mejor a nuestra realidad interna. La economía ahora pasa por la doble transición verde y digital. Y hay que ver cómo acompasar esto con la competitividad de las empresas. Pero bueno, concretamente en los temas de etiquetado plásticos tenemos que acompasar la regulación interna. En ocasiones no tenemos mucho margen porque son reglamentos o directivas que imponen unos determinados plazos.

Se está conformando un nuevo Ejecutivo en la UE. ¿Qué le pediría?

Estará nombrado en octubre o noviembre. Lo que le pediría en materia de comercio, en política comercial, es tener una competencia exclusiva de la Unión Europea, de la Comisión: que tenga una voz propia y que defienda los intereses de la Unión Europea y de los países miembros.

