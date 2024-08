Iberia desiste de comprar Air Europa tras las reticencias de Bruselas

Iberia desiste de comprar Air Europa. Después de cuatro años de negociaciones, la aerolínea ha decidido finalizar su intención de adquirir a su competidora, según ha informado la compañía del grupo IAG en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "El Consejo de Administración ha llegado a la conclusión de que, en el actual entorno regulatorio, continuar con la operación no redundaría en beneficio de los accionistas", ha explicado. IAG pagará a Globalia 50 millones de euros como consecuencia de la rescisión.

Las reticencias de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea para dar luz verde a la operación han dado al traste con la operación, a pesar de que la compañía que dirije Marco Sansavini había propuesto ceder hasta el 52% de las rutas que ofrecía Air Europa en 2023 y había presentado una lista de competidores a los que ceder esas conexiones. "No ha sido suficiente y más allá no podemos ir porque sino la operación no tiene sentido. Nosotros estamos aquí para sacar el máximo interés para nuestros accionistas", ha explicado el presidente del 'holding', Luis Gallego.

El grupo sigue manteniendo su participación minoritaria del 20% en Air Europa, que adquirió el 16 de agosto de 2022, después de conceder al grupo propietario de Air Europa (Globalia) un préstamo no garantizado de 100 millones de euros a siete años unos meses antes. Iberia tiene intencion de mantener ese porcentaje como inversión puramente financiera, sin ninguna intención de venderla pero tampoco de pedir un asiento en el Consejo de Administración de su competidora ni de intervenir en la toma de decisiones de su negocio.

El que fue presidente de la aerolínea en noviembre de 2019, cuando se anunció la compra de la aerolínea de la familia Hidalgo, no ha querido entrar a valorar la posibilidad de que la aerolínea acabe siendo adquirida por otros competidores como Lufthansa o Air France, al tiempo que ha confirmado que Iberia continúa evaluando en paralelo otras operaciones, como la compra de la portuguesa TAP. "Cuando las operaciones tienen sentido las hacemos y cuando no, no. Seguiremos explorando y viendo alternativas de crecimiento", ha reiterado Gallego.

Hub de Madrid

El objetivo Iberia con la compra de Air Europa era transformar el aeropuerto de Madrid en lo que la aerolínea denomina un 'hub' que pueda rivalizar con los cuatro "hubs más grandes de Europa: Amsterdam, Fráncfort, Londres-Heathrow y París-Charles De Gaulle". Su peso en el aeropuerto de Madrid es menor que el de las aerolíneas de bandera de esos grandes aeropuertos y la cuota conjunta, en caso de unión con Air Europa, sería del 39%, menor que la que tienen los competidores en París Charles de Gaulle, Fráncfort o Ámsterdam, que superan hasta el 45%, según cifras previas a la pandemia.

No obstante, la aerolínea mantiene el compromiso con su estrategia de desarrollar el hub madrileño para que compita con los grandes aeródromos del continente. "Seguiremos con nuestro plan de crecimiento y el crecimiento orgánico nos dará la oportunidad de desarrollar el hub de Madrid", ha insistido Gallego. La diferencia es que con la compra de Air Europa ese avance era mucho más rápido, pero eso no evita que la compañía pueda ser creciendo. "Iberia está en uno de los mejores momentos de su historia. Y vamos a seguir por esa senda. Las previsiones para este año 2024 estiman que superaremos el 14% de crecimiento", aseguran fuentes de la compañía.