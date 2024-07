¿Cómo prevenir las estafas durante el Prime Day, el 'Día Grande' de Amazon?

Es el mejor día del año para Amazon, a juzgar por lo que ocurrió hace justo 12 meses. Así que es también, consecuentemente, uno de los mejores días del año para los ciberdelincuentes. "El año pasado, los miembros de Prime compraron más de 375 millones de artículos en todo el mundo y ahorraron más de 2.500 millones de dólares en millones de ofertas", recordaba hace unos días la proveedora de soluciones de ciberseguridad Check Point en un comunicado relacionado con la llegada de una nueva edición de estos Prime Day el 16 y el 17 de julio. "Sin embargo, es en este momento cuando los ciberdelincuentes aprovechan para llevar a cabo ataques de 'phishing' y se enfocan en los compradores desprevenidos", advierte esta tecnológica.

Sin ir más lejos, esta empresa detectó durante el pasado mes de junio más de 1.200 nuevos dominios (nombres de página web) vinculados de algún modo u otro a Amazon. Amazonindo.com, Shopamazon2.com, Amazonapp.nl, Amazon-entrega.info, Connect-amazon.com, amazonprimevidéo.com... El 85% (aproximadamente un millar), fueron marcados como maliciosos o como sospechosos de serlo. Así pues, ¿cómo prevenir las estafas durante el Prime Day?

Comprobar los nombres de las páginas web

Es el primer consejo de Check Point: comprobar las URL. En primer lugar, fijarse en si hay errores ortográficos o si se utilizan fórmulas extrañas como '.co' en vez de '.com'. Otro truco es verificar que la dirección de la página web empieza con la combinación de letras y símbolos 'https://' y que aparece junto a un icono de un candado, lo que indica una conexión segura.

Acudir a los canales de comunicación propios de Amazon

La propia Amazon estrena su catálogo de consejos de prevención sugiriendo interactuar directamente con ellos a través de sus canales de comunicación oficiales. Cita como ejemplo utilizar la aplicación móvil oficial o su página web, tanto para comprar, como para contactar con sus servicios de atención o soporte técnico.

Tomar precauciones

Son clásicos de la ciberseguridad que conviene tener más presente que nunca en días como estos. Establecer contraseñas seguras ("Las credenciales de acceso de Amazon han de ser fuertes e indescifrables para proteger las cuentas", aseguran desde Check Point), limitar la información personal ("Evitar compartir datos personales como la fecha de cumpleaños o el número de la Seguridad Social con los comercios 'online'", añade la tecnológica), no pagar ni dar información personal por teléfono... "Amazon nunca te pedirá por teléfono que proporciones información sobre tu sistema de pagos", asegura el comercio electrónico. "No respondas a ninguna oferta por Internet o por teléfono si no estás seguro de tu fiabilidad, y no envíes dinero a un vendedor que afirme que Amazon o Amazon Payments garantizará la transacción, te reembolsará el dinero si no estás satisfecho con la compra o retendrá tus fondos por cualquier motivo", añaden.

Utilizar tarjetas de crédito

Es, según Check Point, el modelo de pago que proporciona mayor protección a la hora de comprar por Internet. Al no desaparecer los fondos instantáneamente, las tarjetas de crédito proporcionan una barrera de protección extra.

Ser escépticos con las ofertas poco realistas

"Si es demasiado buena como para ser verdad, es probable que se trate de un intento de estafa", aseguran desde esta compañía experta en soluciones de ciberseguridad. Es, probablemente, la más complicada de aplicar, pues una campaña de descuentos como el Prime Day se caracteriza por las ofertas agresivas, pero es un indicador de alerta que está bien tener en cuenta para realizar una compra más atenta.

Tener cuidado con las falsas urgencias

Más que al nivel de rebaja, Amazon recomienda estar atento a la falsa urgencia a la hora de comprar. "Los estafadores siempre intentan convencer a sus posibles víctimas de que deben actuar de inmediato", aseguran desde el comercio electrónico.

