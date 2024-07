El exgobernador del Banco de España ficha por la escuela de negocios IESE

En plenas y complejas negociaciones entre el Gobierno y el PP para elegir a su sustituto, Pablo Hernández de Cos, que fue gobernador del Banco de España hasta que hace poco más de un mes venció su mandato de seis años no prorrogables, ha fichado por la escuela de negocios IESE como profesor de economía. El nombramiento se ajusta al régimen de incompatibilidades que vincula a los exgobernadores del banco central, quienes durante los dos años posteriores a cesar en el cargo lo que no pueden es "ejercer actividad profesional alguna relacionada con las entidades de crédito o con los mercados de valores".

La ley de autonomía del Banco de España de 1994 establece que durante ese periodo tendrán derecho a percibir una compensación económica igual al 80% de su sueldo como gobernador (237.158 euros brutos el año pasado, con lo que durante dos ejercicios le corresponden 189.726 euros brutos). Ser profesor es la única excepción que contempla la norma para poder seguir percibiendo dicha remuneración: "No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de forma remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado, con excepción de la docencia, ni cuando el cese se haya producido en virtud de separación acordada por el Gobierno".

Pese a cesar como gobernador, Hernández de Cos también ha mantenido el cargo de presidente del Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, el organismo supervisor macroprudencial de la UE, ligado al BCE y presidido como este por Christine Lagarde. Dicho puesto no está ligado al puesto de gobernador y su mandato se prolonga hasta junio del año que viene. Ello le ha permitido cumplir su aspiración de seguir ligado a los bancos centrales. "Siempre me he sentido muy cómodo trabajando en el Banco de España y el Banco Central Europeo y, si existe la posibilidad, me gustaría continuar en ese entorno en el que he trabajado los últimos 26 años", afirmó hace unas semanas.

Aspiración al BCE

El exgobernador, así, seguirá vinculado al banco central de la zona euro a la espera de que pudiera quedar vacante algún cargo más relevante en el organismo, al que podría aspirar si en aquel momento cuenta con el apoyo del Gobierno de turno. Aunque no hay una obligación legal al respecto, España ha ocupado un puesto en el comité ejecutivo del BCE desde su fundación en 1998, salvo entre 2012 y 2018 (cuando fracasó la candidatura del jurista Antonio Sainz de Vicuña, promovido por el Gobierno de Rajoy). El mandato de ocho años no renovables de Luis de Guindos, actual vicepresidente del banco central, vence el 31 de mayo de 2026.

En una entrevista con El Periódico de Catalunya (del Grupo Prensa Ibérica) el pasado marzo, Hernández de Cos descartó valorar la posibilidad de pasar a trabajar en el sector privado una vez agotado el periodo de incompatibilidad. "No quiero pensar en el futuro. Creo que no es el momento", argumentó. Sin embargo, sí volvió a descartar pasarse a la política: "Se me preguntó en su momento y respondí que yo no estaba en eso y sigo sin estar en eso". El año pasado, se rumoreó que era el preferido por Alberto Núñez Feijoo, caso de llegar al Gobierno, para ocupar la cartera del Ministerio de Economía.

Economista prestigioso

Hernández de Cos es doctor en economía por la Universidad Complutense, especializado en macroeconomía, política fiscal, política monetaria y estabilidad financiera. Ingresó en el Banco de España en 1997 como economista del servicio de estudios, y a lo largo de los años ha representado al banco en instancias nacionales e internacionales. En 2015, se convirtió en el director general de economía y estadística de la institución. Entre 2019 y junio de 2024, presidió el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que ha impulsado las reformas de Basilea III para reforzar el capital y la liquidez de las entidades bancarias.

Además, por su condición de gobernador del Banco de España, ha sido miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), del Consejo de Estado, del Consejo Asesor del Instituto de Estabilidad Financiera (FSI) y del grupo de gobernadores y jefes de supervisión del Banco de Pagos Internacionales (BIS), así como del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).

En el ámbito académico, ha publicado numerosos trabajos sobre política monetaria, política fiscal, estabilidad financiera y economía española y europea. Su incorporación al claustro del IESE refuerza el departamento de economía de la escuela de negocios, en el que ya se cuentan economistas con experiencia en el sector público como José Manuel Campa y José Manuel González-Páramo, y otros académicos de prestigio como Xavier Vives, José Azar o Núria Mas.