El euríbor no nota la bajada de los tipos de interés del BCE: cierra junio en el 3,65% sin apenas movimientos

La estabilidad reina en la tendencia del euríbor. El índice de referencia más utilizado en Europa para calcular el tipo de interés de las hipotecas variables ha cerrado este mes de junio de 2024 en el 3,65%, tan solo 0,03 puntos por debajo del valor registrado en mayo (3,68%) y apenas 0,041 puntos por encima del dato anotado durante el mes de enero (3,609%). Por tanto, durante este primer semestre del año no hemos visto grandes cambios en este indicador, ni siquiera después de que el Banco Central Europeo bajara, a principios de este mes, por primera vez en 8 años los tipos de interés oficiales 0,25 puntos, hasta el 4,25%.

“A principios de este año el euríbor bajó mucho más de lo esperado respecto a cómo estaba durante el último trimestre de 2023. Esto ha traído una estabilidad de este indicador en niveles que, aunque son altos, siguen siendo más bajos que los registrados el año pasado durante estas mismas fechas”, dice Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, que añade que, teniendo en cuenta la situación actual del mercado hipotecario “podríamos decir que ha sido un buen arranque de año, que ha permitido que los bancos mejoren sus ofertas respecto a cómo estaban hace unos meses”.

A que la banca esté siendo más flexible con la concesión de hipotecas, además de la bajada del euríbor, sí ha ayudado que el BCE esté en un momento de reducción de tipos de interés, aunque no tanto la bajada en sí: “La banca se adelantó al anuncio de Christine Lagarde (presidenta del organismo europeo), y redujo también los tipos de interés de sus ofertas hipotecarias antes de que se aprobara la bajada de los tipos oficiales”, matiza Colombelli.

¿Qué pasará este verano?

El portavoz de iAhorro no espera que haya grandes cambios de aquí al último trimestre del año: “El verano no suele ser un periodo de mucho ajetreo en el mercado hipotecario e inmobiliario: los bancos se quedan con servicios mínimos y los ciudadanos se van de vacaciones y prefieren dejar estos temas para la ‘vuelta al cole’. Esto hace que en los meses de julio y agosto se firmen muchos menos préstamos que en cualquier otro mes del año”.

¿Y si el BCE vuelve a bajar los tipos de interés en julio? El próximo 18 de julio el Banco Central Europeo celebrará su última reunión antes de irse de vacaciones. Sobre lo que pasará en esta reunión, Simone Colombelli cree que “lo más probable es que no aplique ningún cambio en los tipos de interés, si no que los mantenga en el 4,25% actual”. No obstante, en caso de que Lagarde dé la sorpresa y decía aplicar otra bajada, el director de Hipotecas de iAhorro no cree que sea mayor de 0,25 puntos y “es complicado que la banca cambie precios y tarifas por una bajada tan pequeña dos semanas antes de empezar el mes de agosto; no es habitual hacer cambios en verano porque no compensa”.

La buena noticia: las hipotecas variables siguen bajando

Pese a que la bajada de este mes del euríbor sea muy leve, es una buena noticia para los ciudadanos que tienen contratada una hipoteca a tipo variable. Sobre todo, porque el dato registrado este mes es menor que el anotado en junio de 2023 (en caso de hacer la revisión de forma anual) y que en diciembre (si la revisión se hace de forma semestral).

Por tanto, desde iAhorro han calculado que una persona que contrató su hipoteca variable en junio de 2022, cuando el euríbor estaba en el 0,852%, y que tiene que hacer este mes la revisión de su cuota de forma anual, para una hipoteca de 150.000 euros a 30 años con euríbor más 0,99% de diferencial vemos que comenzó pagando una cuota de 542,65 euros al mes. Sin embargo, en junio de 2023 el euríbor se situó en el 4,007% y su cuota mensual se incrementó hasta los 796,43 euros al mes (253,77 euros más). Eso sí, con la revisión actual (el euríbor está en el 3,65%) pasará a abonar una cuota mensual de 765,90 euros, lo que supone un ahorro de 30,52 euros al mes.

¿Qué pasa con las hipotecas variables con revisión semestral? Siguiendo el mismo ejemplo anterior, vemos que esta persona empezó pagando una cuota de 542,65 euros (la misma que si tuviera una revisión anual), pero en la revisión de diciembre de ese año aumentó hasta los 716,81 euros y también subió en la revisión de junio de 2023 a los 799,49 euros. Con estas dos primeras revisiones, en solo un año, esta persona pagaba ya 256,84 euros más de cuota. Sin embargo, en diciembre de 2023 el euríbor ya había bajado un poco y la cuota de esta hipoteca se redujo casi 30 euros, a los 770,60 euros. No obstante, debido a la poca variación del índice de referencia, con esta revisión, la cuota bajará tan solo 2,10 euros, hasta situarse en los 768,50 euros mensuales.

“Las hipotecas a tipo de interés variable siguen sin compensar porque hay muy buenas ofertas, tanto en tipo fijo como mixto, con tipos de interés que está muy por debajo del euríbor. Ahora mismo, en iAhorro, ya vemos hipotecas a tipo fijo muy competitivas, por debajo del 3% TIN; y en hipoteca mixta la verdad que ahora hay unas ofertas buenísimas en el mercado, por debajo del 2% TIN durante los 5 o 10 primeros años de la hipoteca”, finaliza el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario, Simone Colombelli.