Problema resuelto: así puedes instalar placas solares en casa sin inversión inicial

Nos hallamos inmersos en un verdadero "boom" del autoconsumo fotovoltaico y en este sentido, el año 2022 con un crecimiento del 108%, fue histórico. Con esta alternativa, las familias han buscado reducir la factura de la luz, un gasto que se ha triplicado en los últimos 25 años alcanzando precios históricos, debido principalmente a los impuestos y los costes de mantenimiento del sistema eléctrico (55% del coste total).Así, con la llegada de las ayudas europeas como los fondos Next Generation, unida a la ya mencionada subida del precio de la luz, los consumidores han visto en el autoconsumo fotovoltaico una solución para pagar menos por la energía eléctrica que consumen.

El autoconsumo fotovoltaico ha llegado para quedarse, una afirmación avalada por los datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Así, en 2023 se instalaron 1.706 MW de nueva potencia fotovoltaica. No obstante, según los cálculos del sector, en España hay 5,13 millones de casas susceptibles de instalar energía solar, y solo se ha alcanzado el 8% de los tejados.

A pesar del buen momento que vive el autoconsumo, desde que comenzó el boom, la duda que más se han planteado los consumidores es si realmente es rentable instalar placas solares.

Súmate al autoconsumo fotovoltaico sin invertir ni un euro

Sí existe una fórmula para sumarte al autoconsumo fotovoltaico sin tener que adelantar ni un euro. El nuevo servicio ofrecido por EVEON es disruptivo porque resuelve uno de los principales retos a la hora de sumarse al autoconsumo fotovoltaico: la inversión inicial. EVEON forma parte de Engel Energy, grupo con sede central en Barberà del Vallès que acumula más de 10.000 instalaciones solares para autoconsumo.

Y no, no se trata de un servicio de alquiler, como el que ofrecen otras empresas, ni de un modelo de compra financiada. El usuario no está comprando las placas solares. No obstante, si a la larga es lo que desea, es posible cancelar la suscripción y, entonces sí, comprar la instalación por el precio residual de ese momento.

El nuevo servicio ofrecido por EVEON es disruptivo porque resuelve uno de los principales retos a la hora de sumarse al autoconsumo fotovoltaico: la inversión inicial.

Esta empresa ofrece la instalación y mantenimiento de la planta fotovoltaica y un servicio de consumo de luz eficiente controlado por su software de gestión en una tarifa estable que ofrece con su propia comercializadora. En resumen: los clientes pagan lo mismo cada mes, ahorrándose hasta un 30% de la factura, sin necesidad de tener que invertir en placas solares y baterías porque la instalación es de EVEON.

Placas solares sin inversión inicial y un 30% de ahorro en la factura de la luz / Cedida

Quiero instalar placas solares en 2024 ¿es rentable?

“Aunque la rentabilidad de las placas solares sigue siendo positiva, el período de retorno de la inversión se ha extendido ligeramente. Este cambio se debe principalmente al bajo precio de la electricidad y la menor compensación por los excedentes energéticos”, explican desde EVEON, un servicio de energía solar que propone un modelo único en Europa: instalaciones de autoconsumo fotovoltaico sin inversión y una tarifa estable con un ahorro de hasta el 30% en la factura de la luz.

El autoconsumo 100% es realmente difícil. Pero con el uso de baterías físicas, como es el caso de EVEON, se puede alcanzar el 60%.

Hay que tener en cuenta que la rentabilidad de una instalación de autoconsumo ha dependido en los últimos años de tres pilares básicos: las subvenciones, la instalación de baterías y el precio de los excedentes. Las primeras implican una gran cantidad de trámites y nadie las asegura, las segundas tienen un coste elevado y con una vida útil de unos 10 años y, por último, los excedentes son variables y en un periodo de bajada de los precios como el actual la compensación es menor.

El modelo de EVEON / Cedida

Los datos claros con la factura de la luz simplificada

El autoconsumo 100% es realmente difícil. Pero con el uso de baterías físicas, como es el caso de EVEON, se puede alcanzar el 60%. Ahí es donde entra en juego el software del servicio, puesto que optimiza al máximo el consumo, para que el 40% de la energía obtenida de la red permita mantener el ahorro.

El servicio de energía solar de Engel Energy también hace un uso óptimo de la energía. Además de un equipo de expertos, EVEON cuenta con un software propio que analiza datos y optimiza la gestión de la energía solar de las instalaciones. Algo que juega un papel realmente importante en el ahorro final de la factura.

“Queremos acompañar a nuestros clientes en la transición energética con un servicio de autoconsumo verde que les aporta tranquilidad, estabilidad y un ahorro que puede llegar a ser de hasta el 30% de la factura” Xavier Mas — Director Corporativo de EVEON

Con el modelo propuesto por EVEON, siempre se paga lo mismo, independientemente de si hay sol o del precio de los excedentes. Otro aspecto importante es que la factura de la luz se simplifica. La tarifa se actualiza con la subida del IPC. No solo eso, esa tarifa blinda al cliente ante abusos como la subida de la parte fija de la factura que han llevado a cabo las comercializadoras eléctricas del mercado libre, multiplicando por cuatro el margen que cargan por cada KW de potencia contratada, tal y como denunció la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

EVEON ofrece un modelo para que las familias no inviertan ni un euro en placas solares / Archivo

¿Quién se ocupa del mantenimiento de las placas solares ?

El mantenimiento, uno de los aspectos más importantes de este tipo de instalaciones, también está resuelto puesto que EVEON también incluye en su tarifa el mantenimiento de la planta solar. Se encargan de su mantenimiento y actualización durante 25 años, como sería el caso del recambio de baterías, que parten de los 4.000 euros y tienen una vida útil en torno a 10 años.

Un consumo energético verdaderamente sostenible

Con EVEON, la empresa invertirá en los próximos dos años hasta 100 millones de euros procedentes de un fondo de inversión para la instalación de plantas fotovoltaicas en hogares de todo el país. Así lo explica Xavier Mas, Director Corporativo de la compañía: “Queremos acompañar a nuestros clientes en la transición energética con un servicio de autoconsumo verde que les aporta tranquilidad, estabilidad y un ahorro que puede llegar a ser de hasta el 30% de la factura”,

“EVEON responde a la necesidad de gestionar la compraventa de energía de la forma más eficiente. Es un servicio de gestión profesional de la energía que hace que la fotovoltaica aporte ahorro real a los clientes e independencia de las fluctuaciones de los mercados”, apunta Mas.