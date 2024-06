Facua critica la rebaja del IVA del aceite: "El Gobierno está maquillando su inacción ante subidas ilegales de precio"

El Gobierno tiene la intención de que el aceite de oliva se venda con IVA 0 a partir de julio de este año, y a Facua ha disgustado profundamente la idea. Es una medida "que no compartimos", "que no hemos pedido" y que "entendemos que pretende maquillar la inacción del Gobierno frente a las enormes subidas que se han producido de manera ilegal a lo largo del último año y medio en los márgenes del aceite de oliva", ha sintetizado, pocas horas después de que trascendiese la noticia, el secretario general de esta asociación en defensa de los derechos de los consumidores.

El malestar verbalizado este viernes por Rubén Sánchez procede, esencialmente, de llevar meses denunciado ante todo organismo que se trata de subidas de precio que ellos catalogan de aumentos de márgenes indiscriminados. Como prueba, el secretario general de Facua ha blandido una comparación entre lo que ha subido el aceite en origen (2,45 euros el litro entre enero de 2023 y junio de 2024) y lo que se ha encarecido en el punto de venta (6,7 euros el litro en el mismo periodo).

"Ha habido una diferencia al alza en puntos de venta respecto a origen absolutamente descomunal, que casi multiplica por tres lo que sube en origen; no hay justificación, hay aumentos de márgenes", ha afirmado Sánchez, que ha calificado el dato de "absolutamente demoledor".

Sin embargo, a juzgar por su discurso, lo que más molesta a la asociación que representa es que no se esté haciendo nada al respecto de una práctica que atribuye tanto a supermercados como a la industria del aceite en general. Ha señalado a Luis Planas, ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, por "estar al servicio de las cadenas de supermercado" y limitarse a "aplaudir una y otra vez lo mucho que ajustan los precios". Ha disparado también contra Alberto Garzón, exministro de Consumo, por decir que su departamento no tiene competencias para actuar en materias como esta, y contra Alberto Bustinduy, quien le ha sustituido en el cargo, por no haber hecho pública ninguna conclusión tras admitir que sí tenía potestad para sancionar subidas ilegales de precio en los puntos de venta.

Asimismo, ha acusado de inacción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, en general, a todas las comunidades autónomas.

"No reclamamos únicamente que se controle el mercado y se sancione a quien infle márgenes, pedimos una intervención de precios, que se aplique la ley de comercio que en 1996 aprobaron todas las fuerzas políticas", ha reclamado Sánchez, insistiendo en que el Gobierno tiene en su mano la posibilidad de intervenir el mercado en situaciones en que lo encuentre necesario. A su juicio, que el litro de aceite de oliva virgen extra haya pasado de valer menos de 7 euros de media a superar los 13 euros, lo es. "Si pretenden vendernos que con rebajar 5 puntos el IVA ya está hecha la solución al problema, nos intentan tomar el pelo: el Gobierno está maquillando su absoluta inacción ante subidas ilegales", ha rematado.