Antonio Huertas (Mapfre): "No somos nada sin la empresa, es la empresa la que es capaz de desarrollarnos"

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha asegurado que "no somos nada sin la empresa, es la empresa la que es capaz de desarrollarnos". Huertas ha recalcado la importancia de los empresarios y, en concreto, de la compañía que preside: "Mapfre no tiene un empresario detrás, tiene una cultura, una capacidad, unos valores". El directivo ha recibido el galardón de Empresario del Año en el marco de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, entregados por El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, con el patrocinio de la entidad financiera, y la colaboración de Cepsa, Naturgy y Úbico, en el Four Seasons Hotel Madrid.

Durante el discurso pronunciado al recoger el galardón, confesó que "cuando me enteré de que se me otorgaba este reconocimiento, a un empresario le vienen las dudas". Se refería a la diferencia entre un empresario, aquel "que juega, que arriesga y responde con toda su actividad, familia y su patrimonio", frente a la figura del ejecutivo. "Los empresarios crean empresas", sentenció. Aprovechó su intervención para explicar que en los últimos tres años Mapfre puso en marcha un programa de adquisición de acciones por parte de sus empleados que ha tenido como resultado que el 48% de sus trabajadores hayan comprado acciones de la firma.

La aseguradora, que cotiza en el Ibex 35, es la empresa española presente en más mercados del mundo (40), líder en Latinoamérica, con operaciones importantes en grandes países como Portugal o Turquía. Pero, ante todo, tal y como ha recordado su presidente, es una empresa "que tiene detrás un trasfondo" y desarrolla unas acciones sobre todo lo que les rodea.

Una empresa social y sostenible

El premio a la Empresa del Año ha recaído sobre El Corte Inglés por sus más de 60 años de actividad comercial en los sectores a los que da servicio. "Es un honor para El Corte Inglés recibir este premio tan importante", ha declarado el director de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del grupo, José Luis González-Besada, al recoger la estatuilla, "este premio es para los más de 80.000 trabajadores que trabajan todos los días, incluidos sábados y domingos, en un sector tan difícil como es el de la distribución".

El premio ha sido concedido en la misma semana en la que la compañía ha presentado sus resultados financieros de 2023, "los mejores resultados operativos desde 2008". El grupo capitaneado por Marta Álvarez cerró el último ejercicio (con fecha a 29 de febrero de 2024) con un incremento del beneficio neto recurrente del 73,7% hasta los 359 millones de euros y un incremento del 5,4% del volumen global de ingresos hasta situarse en los 16.333 millones.

La clausura ha corrido a cargo del vicepresidente de CEOE y presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), quien ha puesto en valor el papel de los empresarios en la sociedad en unos tiempos marcados por la incertidumbre, los verdaderos "dinamizadores de la sociedad". De El Corte Inglés ha resaltado que "es un reconocimiento más" a una compañía clave en España, mientras que de Antonio Huertas ha declarado que "todos te admiramos y muchos aprendemos de ti". Acerca de AENA ha subrayado que "hace que la sostenibilidad se convierta en un eje", mientras que de Ilunion ha remarcado que abre "ventanas de esperanza para miles de personas".

Respecto a HM Hospitales, ha señalado que se han convertido "en un referente en la sanidad privada donde se dan cita la investigación con la medicina" y de GMV ha recalcado que su trayectoria sigue una línea ascendente, al igual que sus proyectos de innovación. Por último, ha tenido palabras para los startups premiadas. De Trucksters ha afirmado que "ha transformado el transporte de mercancías de larga distancia en Europa, mientras que de Ecobollution "es difícil tener tanto talento en tan poco tiempo".