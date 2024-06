¿Por qué BBVA considera que prosperará su oferta por el Sabadell?

El proceso para hacerse con el Sabadell va a ser un largo camino para BBVA, que afronta no solo la oposición del consejo de administración de su competidor sino de gran parte de los partidos políticos por la opa (oferta de compra) hostil que lanzó el pasado 9 de mayo. Aunque la fusión es el objetivo final, la entidad presidida por Carlos Torres Vila, que ha iniciado una gira para recabar apoyos que le llevó este lunes a entrevistarse en Barcelona con el 'president' en funciones, Pere Aragonès, entre otros; está convencida que la operación prosperará, espera que sea con fusión, pero si no, consideran que la compra sigue teniendo sentido económico, al contrario de lo que creen los detractores, entre ellos el Gobierno, que tiene la última palabra en el proceso de integración.

El contexto

A juicio del BBVA, la integración con el Sabadell tiene "un sentido industrial muy obvio". El objetivo es conseguir economias de escala para compensar los costes crecientes que van de los tecnológicos a la inteligencia artificial y el 'big data'. Y todo ello con la irrupción de nuevos competidores representados por las 'fintech' y las tecnológicas. Se trata, argumentan, de "diluir costes fijos", ya que es preciso ganar cada vez más escala y más si se compara el tamaño de la banca europea con la china o de EEUU, que ocupan los primeros puestos.

El objetivo

Aunque la lógica empuja a una fusión, BBVA pretende mantener su oferta sobre el Banc Sabadell aunque esta no sea posible, pese a considerar que no hay elementos para que al ministerio de Economía, que tendrá la última palabra sobre ello, se pueda oponer. Entienden que la situación ideal sería una fusión tras cerrar la opa, que está supeditada a obtener el 50,01% del capital. En todo caso, "las menores sinergias por no lograr una fusión son marginales", afirman las mismas fuentes. El banco calcula que los mayores ahorros, que cifra en 850 millones de euros, provendrían del márketing y la tecnología, no del personal, ya que ambos bancos ya han acometido ajustes de plantilla. Y recuerdan que Santander, años antes de absorberlo, puso en marcha su sistema en la red de Banesto, que abarató costes. Según el Sabadell, depende de qué condiciones se le impongan a BBVA en la fusión, la operación perdería todo el sentido económico. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en que se opone a la operación.

El precio

El BBVA defiende que su oferta, con una prima del 30% con respecto a la cotización del día anterior a conocerse la operación planteada primero como amistosa y luego mediante una opa hostil, es inmejorable. Se propone con intercambio de una acción del BBVA por cada 4,83 del Sabadell porque con efectivo tendría impacto sobre el capital. El precio, precisamente, fue uno de los aspectos que dinamitó el anterior intento en 2020, cuando la entidad de origen vallesano, que llegó a valer cinco veces menos que en la actualidad, atravesaba una mala situación. A su vez destacan que el hecho de que se estrechen las primas mediante la cotización en la bolsa significa que el mercado ve posibilidades de que la operación prospere. Un elemento que introduce ahora incertidumbre es la exposición de BBVA a México, donde la bolsa se desplomó tras la victoria de la candidata izquierdista Claudia Sheinbaum. En el Sabadell, que este martes como el resto de la banca, cede terreno, atribuyen su ascenso a unos resultados del primer trimestre mucho mejores de los esperados por el mercado. También a que ese día afirmó que preveía aumentar su beneficio en 2024 y 2025 respecto al récord histórico de 2023, a pesar del inicio de la bajada de los tipos de referencia, así como a que anunció posteriormente que repartiría 2.400 millones a sus accionistas entre este año y el próximo.

La competencia

La operación sobre el Sabadell puede durar al menos un año y medio. Una primera parte, de 6 a 8 meses, relacionada con la opa, cuya primera fase es la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); y otro periodo similar por el proceso de fusión, en manos de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), para la que ya ha solicitado el análisis. Uno de los argumentos de quienes están en contra de la integración es el grado de concentración bancaria, pero BBVA estima que tanto en sucursales como en crédito y depósitos están por debajo del 25% y no son los primeros en Catalunya. Y en crédito a pymes, con un 24%, solo superan en un punto a CaixaBank y en dos al Santander. En el Sabadell entienden que se requerirá un análisis de Competencia en segunda fase dado el peso de las pymes, que requieren mayor oferta en el mercado. Esta segunda fase no ha ocurrido antes en ninguna opa. En la misma se da voz a otras partes implicadas y el ministro de Economía puede al final suavizar o endurecer las condiciones para una fusión con motivos no solo de concentración bancaria sino de efectos por ejemplo sobre la inclusión financiera en determinados territorios. En BBVA, que ve la operación "sin marcha atrás", descartan que los accionistas vayan a verse sometidos a incertidumbres al tener que decidir sobre la opa sin conocer quizás las condiciones de competencia. También comparan el proceso al de la absorción de Bankia por parte de CaixaBank, pero quienes están en contra insisten en la necesidad de un análisis más profundo porque, a diferencia de esa otra integración, el peso de las pymes es mucho mayor y hoy existe un mayor grado de concentración bancaria. Esa es una de las críticas que dio a conocer la Autoritat Catalalana de la Competència (Acco).

