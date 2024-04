Aviso para todo el que tenga una hipoteca: esto ocurrirá en abril de 2024

El incremento constante de los tipos de interés ha impactado significativamente a aquellos individuos con préstamos hipotecarios variables, quienes experimentan un aumento mensual en sus cuotas hipotecarias. Esta situación genera inquietud, ya que la esperanza de un cambio en esta tendencia se vislumbra lejana, al menos durante el resto del año.

De acuerdo con el panel de Funcas, quienes ajustan sus hipotecas dos veces al año podrán anticipar un descenso en sus pagos mensuales a partir de enero de 2024. Sin embargo, aquellos que efectúen revisiones anuales no disfrutarán de este alivio hasta, por lo menos, abril, si se cumplen las proyecciones.

Predicciones sobre la futura situación de las hipotecas / Vista Create

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, expresó que la institución se encuentra cerca de alcanzar su objetivo de mantener una inflación del 2%. No obstante, su posición en relación con las especulaciones sobre la posible pausa en el aumento de las tasas después de septiembre no fue concluyente: "Habrá tal vez un nuevo aumento de las tasas directrices, o tal vez una pausa". "Una pausa, cualquiera sea la fecha, en septiembre o más tarde, no sería necesariamente de carácter definitivo", añadió.

A pesar de una desaceleración en el aumento de los precios en la zona euro en los últimos meses, la tasa de inflación se mantiene en un nivel elevado del 5,5%, según datos de junio.