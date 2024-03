Aquellas personas de 65 años o más que a lo largo de su vida laboral no hayan reunido los suficientes años cotizados para poder cobrar una pensión contributiva y no tengan bastantes ingresos para asegurarse su supervivencia por ellas mismas no quedan desamparadas en España gracias a ciertas ayudas no contributivas dependientes de las comunidades autónomas.

Además de tener cumplidos los 65 años, los aspirantes a esta prestación deberán demostrar que han residido en España al menos una década entre sus 16 años y hasta el momento de cursar la solicitud de ayuda.