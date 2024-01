La vida "a todo trapo" de la cúpula de Herrero Brigantina

La cúpula del grupo financiero asturleonés Herrero Brigantina, investigado por presunta estafa piramidal, llevó durante varios años una vida "a todo trapo", señalan a La Nueva España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes jurídicas implicadas en la causa. Esta afirmación la corroboran numerosas fuentes del entorno personal y profesional del presidente de la firma, el asturiano Juan González Herrero, que aseguran que tanto éste como sus principales colaboradores disfrutaban de lujos como el uso habitual de avión privado, coches de alta gama alquilados por la compañía y alojamientos en los mejores hoteles, entre otros servicios. De hecho, algunos de los directivos dejaron constancia de estos hábitos en fotografías subidas a sus redes sociales.

Las fuentes sostienen que los ejecutivos recurrían a una empresa de alquiler de coches para trasladarse en ejemplares de alta gama como los BMW Serie 7 y Serie 3, el Mercedes GLC 300 o los Audi Q5 y A3. Asimismo, González Herrero dispone, para su uso personal, de un Audi Q8 y un Audi A5 Cabrio.

Para desplazamientos más largos (por ejemplo, a Londres, donde el grupo cuenta con una delegación), los máximos responsables de Herrero Brigantina usaban frecuentemente jets privados alquilados a la empresa Air Charter Services. "El avión era distinto en función de las circunstancias, aunque solía ser de seis plazas", afirma una persona del entorno de la empresa que viajó varias veces de ese modo. Contactado por este diario, un portavoz de Air Charter Services rechazó hacer comentarios. Según fuentes del mercado, el alquiler de una pequeña aeronave ronda los 4.000 euros por hora.

Y ese tipo de viajes aéreos exclusivos no se limitaban al avión. "En una ocasión, González Herrero y otro miembro del consejo de administración viajaron a Londres en jet privado. Pero, como había mucho tráfico por carretera desde el aeródromo al centro de la ciudad, alquilaron sobre la marcha un helicóptero y se desplazaron al helipuerto ubicado en la azotea de su hotel", relata una fuente cercana durante años al presidente de Herrero Brigantina, que añade que en materia de hoteles éste tampoco escatimaba en gastos: "En Madrid se alojó varias veces en el Ritz y en el Eurostars Madrid Tower". Ambos son de cinco estrellas.

Según las fuentes consultadas, el tren de vida de González Herrero se aceleró en 2021, año en que contrajo matrimonio en segundas nupcias con Kelly Galeano, antigua camarera de un restaurante de Ponferrada que poco después se convertiría en vicepresidenta de la compañía. El enlace se celebró el 14 de agosto de 2021 a bordo de un yate en el puerto de Ibiza. El precio de alquilar un barco de esas características puede ascender a 10.000 euros por día.

El pasado 15 de diciembre, González Herrero fue detenido en Madrid durante unas horas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). El empresario asturiano había pasado los meses anteriores en Medellín (Colombia), ciudad de origen de su mujer. Allí, según fuentes jurídicas, ambos llevaban "una vida de alto standing".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó la semana pasada asumir la instrucción de la causa –como le solicitaba un juzgado de Salamanca– al considerar que aún no se podía determinar "el verdadero alcance de los hechos". No obstante, Pedraz apuntaba a la posibilidad de que las inversiones realizadas por los cientos de clientes de Herrero Brigantina "se hayan destinado a otros proyectos o a personas con interés particular".