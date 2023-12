Nuevos retrasos, de hasta dos horas, en un AVE a Asturias y otros dos a Madrid

"Esto solo funciona bien para los políticos". Por segundo día consecutivo se repitió este comentario en el AVE que conecta Asturias con Madrid. En menos de 24 horas, el servicio ha sufrido nuevas incidencias con los consiguientes retrasos para los pasajeros. Al tren que se retrasó el domingo tres horas en llegar al Principado –los pasajeros de Gijón llegaron a las cuatro y media de la tarde, ya que tuvieron que realizar el trayecto desde Oviedo en Cercanías– se sumaron los problemas en el primer convoy de la semana de Madrid a Asturias, en la salida a Madrid de las once de la mañana y en otro tren que partió en la tarde del lunes hacia Madrid.

El primero de ellos salía de Madrid a las 6.37 horas. Este tren estuvo más de una hora parado entre Palencia y León. Al final, llegó a Oviedo con un retraso de una hora y diez minutos "Es una vergüenza este servicio", claman los viajeros. Primero, se informó a los pasajeros de un fallo de tensión en la catenaria. Luego, que debía esperarse al cruce de otro tren. Después, que había un tren estropeado en un intercambiador.

A su llegada a Asturias se les comunicó la verdadera causa. Según Adif, los retrasos se debieron a la avería del tren 4088 Ponferrada-Madrid-Chamartín Clara Campoamor, en un tramo de vía única al sur de León, hacia Palencia. Por ello, el tráfico en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Palencia-León quedó interceptado. Al tren de Ponferrada se le averiaron los pantógrafos, instrumentos por los que el tren toma la energía de la catenaria. Finalmente, el tren se retiró por sus propios medios, con un pantógrafo de emergencia.

La ceremonia de la confusión se agravó en Madrid, cuando muchas personas abandonaron el tren por error, al figurar en una pantalla que el destino del tren era Santander, en lugar de Oviedo.

Barbón pide aclarar cuanto antes el problema, que no puede empañar el éxito de la Variante

La indignación entre los pasajeros era más que evidente. Muchos de ellos trabajaban en León o en Oviedo y no habían podido llegar a reuniones a causa del retraso. "Estamos igual que estábamos; lo que se gana en Pajares se pierde en averías", se quejaron. Había especial cabreo entre los viajeros que solían usar el avión para llegar pronto a Asturias y esta vez lo hicieron con más de una hora de retraso.

Como ocurrió el domingo, los pasajeros con destino a Gijón se mostraron, si cabe, aún más molestos con el servicio, puesto que tuvieron que hacer transbordo en Oviedo y coger un cercanías porque el Alvia no continuó el trayecto hasta el final. Para ellos, el retraso fue de dos horas. Salieron a las 6.36 de Madrid y llegaron a las doce y cuarto del mediodía a Gijón. Renfe indicó que esto es algo normal para no agravar los retrasos. El Alvia a Madrid que salía a las once y media, lo hizo a las doce.

Y ya por la tarde, nuevo retraso. El tren que salió de Oviedo a las 15.59 de este lunes con destino a Madrid, estuvo parado hasta 36 minutos al tener que detenerse en León para esperar al paso del transversal de Barcelona. Finalmente reanudó la marcha a las seis.

Desde Transportes se indicó que "es un tema técnico, en el Ministerio trabajamos para que no se produzcan esos retrasos ni incidencias, pero por la red circulan miles de trenes al día". El presidente regional, Adrián Barbón, pidió esclarecer los motivos de estos retrasos: "Parece ser que son problemas técnicos que está solucionando el Adif._Lo que pido y espero es que se aclare cuanto antes a qué se debe este problema. Parece ser que las primeras incidencias tuvieron que ver con la congelación de la catenaria, un problema que por desgracia pasa en la linea de ferrocarril. Espero que Adif determine donde está el problema de estos dos fallos puntuales que no pueden empañar en modo alguno el hecho de que caminamos hacia los cien mil billetes vendidos. Miles y miles de ciudadanos se han desplazado a Asturias gracias a la Variante".

Y por su parte, el consejero de Transportes Alejandro Calvo, indicó: "Estamos en contacto con el Ministerio y esperamos que se solucionen y que no se repitan estas incidencias puntuales. En todo caso son incidencias en infraestructuras que no tienen ninguna relación con la Variante de Pajares, que está siendo un gran éxito, y que, como hoy mismo confirmó el ministro Óscar Puente, en el primer trimestre de 2024 dispondremos de nuevos trenes y más frecuencias".

Puente confirmó este lunes en Valladolid que los 30 primeros trenes que forman parte de un gran pedido encargado por el Gobierno de 500 unidades llegarán en el primer trimestre de 2024, pudiendo así incorporarse a los servicios de Galicia y Asturias. "Con los trenes que pondremos en marcha en Asturias podremos mejorar la capacidad y las frecuencias con Madrid, y habrá algún tren low cost de Renfe aprovechando la conexión con Asturias", explicó.