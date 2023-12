Cuando un trabajador llega a la edad de jubilación y no cumple los requisitos para la pensión contributiva, puede optar por una pensión distinta. El Instituto Nacional de la Seguridad Social ofrece dos tipos de pensiones: las contributivas, que requieren un mínimo de 15 años de cotizaciones, incluyendo al menos 2 años previos a la jubilación, y las no contributivas para quienes carecen de recursos y no pueden seguir trabajando.