El 6 de noviembre, en el ocaso de su mandato, la ya exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que la voluntad del Gobierno es mantener los descuentos en los precios de los abonos de transporte de cara al 2024. Avanzó, también, que el Ejecutivo trabaja con la idea de que las bonificaciones sean "estructurales" para determinados colectivos. Este viernes, el flamante ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado Barcelona y ha aprovechado para defender que las rebajas no pueden ser eternas. "El precio del billete nos ayudó a recuperar usuarios en la era postpandémica, pero va a llegar un momento, en un horizonte no muy lejano, en el que la política va a ser otra".

Suele decirse que un servicio público pierde esencia en el momento en el que es gratuito (cosa que en este caso solo sucede con el título recurrente de Rodalies). La ciudadanía deja de valorarlo porque no lo monetiza, porque no le implica, porque no le requiere un esfuerzo económico más allá del que se deriva de sus propios impuestos. La medida se anunció en septiembre de 2022, un año después de que se pusiera fin a muchos de los peajes que en 2021 terminaban su concesión. Una de cal y otra de arena, podría decirse. Lejos queda la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina que se aplicó entre abril y diciembre de 2021.

¿Renovar hasta cuándo?

El transporte público es una prioridad y ha sido la gran apuesta del Gobierno para proteger a la ciudadanía de las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania y, al mismo tiempo, combatir la inflación y reducir nuestra dependencia energética y el consumo de combustibles fósiles”, dijo Sánchez, a principios de noviembre. La decisión oficial sobre la continuidad de las bonificaciones todavía no se ha tomado, y está por ver cómo reaccionan y qué papel juegan luego las administraciones autonómicas y locales, que también han complementado las ayudas durante este año largo. A un mes de que empiece 2024, parece difícil que se vaya a revertir de golpe, pero quién sabe si será para todo el año o si la subvención se irá renovando de manera trimestral o semestral para no hipotecar un ejercicio entero.

Puente, que ha participado en unas jornadas sobre movilidad sostenible organizadas por elDiario.es, ha explicado que su ministerio está dialogando con el de Hacienda y Función Pública, liderado por María Jesús Montero, para "·dar forma" a la renovación de las ayudas para el uso del transporte público. La decisión, en cualquier caso, tiene que llegar sí o sí antes del 31 de diciembre. Y en el horizonte, esa voluntad de bonificar la movilidad de los que más lo necesitan. Sin olvidar que, aunque se eliminen todas las ayudas, el viajero seguirá pagando, con su billete, solo la mitad de lo que realmente cuesta su desplazamiento.