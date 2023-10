Los hoteles españoles están de moda a nivel mundial, pero sobre todo europeo. España ha sido el destino de inversión de uno de cada tres euros en hoteles entre enero y agosto de 2023. Concretamente, se han transaccionado complejos por valor de 2.000 millones de euros, de un total de 7.000 millones a nivel europeo, según el informe ‘The Hotel Property Telescope’, elaborado por la consultora internacional EY.

El peso de España en el mercado hotelero europeo es el más alto de los últimos años. En lo que va de 2023, la inversión en esta clase de activos en nuestro país supone el 29% del total del Viejo Continente, frente al 29% del 2022, el 19% de 2021, el 12% de 2020 o el 9% de 2021.

La inversión hotelera ha supuesto el 42% de toda la registrada en nuestro país entre enero y agosto de 2023. Los 2.000 millones transaccionados más que duplican los 800 millones de inversión registrados en oficinas, los 400 millones en activos comerciales, los 900 millones en logística y los 600 millones en activos alternativos. Además de todo que se ha transaccionado, EY apunta a que hay 2.043 millones en activos que se transaccionarán en el futuro, más de la mitad en el medio plazo.

A pesar de este abultado 'pipeline', anglicismo inmobiliario que describe el número de operaciones que podrían cerrarse en el futuro, en 2023 se prevé que la inversión hotelera sea un 22% inferior a la de 2022, que fue el tercer mejor ejercicio de la serie histórica, solo por detrás de 2017 y 2018. Sin embargo, este dato aparentemente negativo se da en un contexto de grandes caídas en los volúmenes de inversión, concretamente del 50% durante el primer semestre, como consecuencia del cambio de política económica de los bancos centrales. Las subidas de tipos tienen su repercusión sobre el valor de los activos, que no se han acabado de ajustar.

El capital árabe, principal protagonista

El capital de origen árabe es el que ha protagonizado las mayores operaciones en España en lo que va de año, en concreto tres de las cuatro más importantes y el 61% del volumen de inversión. Se trata de un fenómeno atípico porque este tipo de inversores apenas suponía entre un 0% y un 20% en los últimos años; pero ya en 2022 elevaron su peso hasta cerca del 40%. En concreto, entre enero y agosto de 2023, el jugador más activo ha sido ADIA, el fondo soberano de Abu Dhabi, que ha realizado dos importantes inversiones.

La primera fue la compra de un porfolio de 17 complejos hoteleros con 2.600 habitaciones, por las que pagó 600 millones a Equity Inmuebles, una sociedad controlada por las familias Calero, Briones y Mazin, fundadores de la cadena Tryp. Esta ha sido la segunda mayor operación en Europa en 2023, solo por detrás de otra de 650 millones que protagonizó Dubai Holding, el vehículo de inversión del jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, pagando 650 millones por el The Westin París Vendôme.

La segunda operación de ADIA fue la adquisición del 51% del Proyecto Calviá Beach, en Magaluf (Mallorca). En concreto, el fondo soberano de Abu Dhabi pagó 110 millones a Avenue Capital, un fondo oportunista estadounidense, por siete hoteles, que seguirá gestionando Meliá, que mantiene la propiedad del 49% restante de la cartera. La transacción incluye los hoteles Meliá South Beach, Sol House The Studio-Calviá Beach, Sol Barbados, Sol Wave House all Suites, Meliá Calviá Beach, Sol Guadalupe e Innside by Meliá Calviá Beach.

Otra de las transacciones con capital árabe como protagonista fue la venta del Hotel Mandarin Oriental de Barcelona. Olayan Group, el grupo de inversión de la familia multimillonaria de origen saudí Olayan, pagó 200 millones por el activo de a la familia Reig y al fondo estadounidense Farallon, que compró en 2020 a CaixaBank la deuda del grupo andorrano. Esta operación se cerró a un precio récord de 1,66 millones por cada una de sus 120 habitaciones.

La única compraventa que se cuela entre las más altas del periodo y que no está protagonizada por este capital oriental fue la del Hotel Sofia, también en Barcelona, que compró el brazo inversor de la aseguradora AXA, de la mano de Blasson Property Investments, a Brookfield AM, la mayor gestora del mundo, por 180 millones de euros. Por menores importes ha habido también importantes transacciones, algunas de ellas protagonizadas por capital nacional: la adquisición de una cartera de tres complejos en Baleares, que cerró Banca March con Starwood por 110 millones, la compra del Hotel W Ibiza por el fondo italiano Statuto a Scala Capital por 97 millones, dos hoteles propiedad de Globalia, que fueron traspasados a la gestora hispanosuiza Stoneweg por 83 millones o el complejo Marina D`Or, que fue adquirido por la empresa murciana Grupo Fuertes, dueño de El Pozo, entre otros negocios, por 63 millones.