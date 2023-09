“Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país y desde el Gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios (en) defensa de los intereses estratégicos de España”. Así se ha pronunciado la vicepresidenta primera y ministra de economía en funciones, Nadia Calviño, desde Bruselas sobre la inesperada irrupción de Saudí Telecom (STC) en el mercado de las telecomunicaciones español con la compra del 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros, lo que le convierte en el primer accionista de la empresa español.

Según ha explicado Calviño durante una breve comparecence de prensa, la empresa saudí se puso en contacto este pasado martes con el Ejecutivo español, transmitió el “carácter amistoso” de la operación y expresó “su intención de no proceder a la toma de control de la empresa”. Calviño también ha dicho que el grupo saudí considera que “la operación -dada conocer a última hora- tiene que ser interpretada en clave de apoyo al equipo directivo, la estrategia de Telefonica y apoyo a España”.

Pese a este mensaje de tranquilidad, el Gobierno analiza ya “todos los factores relevantes en este caso” para determinar la aplicación de los mecanismos que España ha puesto en marcha desde 2018 para proteger sus sectores e intereses estratégicos pero manteniendo al mismo tiempo al país “como un foco de atracción de inversiones extranjeras”, algo que según la vicepresidenta “están siendo fundamentales para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad en nuestro país y también la modernización tecnológica”.

En la misma línea se ha pronunciado en Madrid la ministra Portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Gobierno velará por preservar la "autonomía estratégica" en Telefónica, tras la adquisición por parte de la saudí STC de una participación del 9,9% en la compañía española por un importe total de 2.100 millones de euros, sin intenciones de toma de control.

"El Gobierno tiene la capacidad de valorar este tipo de inversiones que no afectan al control de la compañía. Existen canales para preservar nuestra autonomía estratégica que el Gobierno pone en marcha, y yo lo que quiero subrayar es que Telefónica no solo es una empresa emblemática en nuestro país, sino que es una compañía estratégica, un operador estratégico y que el Gobierno va a velar, por supuesto, por la autonomía estratégica de España con absoluta normalidad y tranquilidad", ha señalado en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press.

Cabe recordar que si el grupo saudí hubiera adquirido el 10% de Telefónica se habría activado el escudo antiopas del Gobierno, aprobado en plena pandemia ante el desplome bursátil para proteger a las compañías estratégicas españolas del posible interés de grupos extranjeros, en un principio extracomunitarios, y posteriormente, también europeos.

Tras conocer que los títulos de Telefónica repuntaban más de un 2% en Bolsa en los primeros compases de la sesión, Rodríguez ha señalado que "movimientos económicos que afectan a la bolsa, que afectan a la economía de un país y de una compañía pues conviene dar estos mensajes de tranquilidad y no inquietar, y es lo que va a hacer el Gobierno y en lo que está trabajando en estos momentos ya la vicepresidenta primera y ministra de Economía".

Preguntada sobre cuándo se enteró el Gobierno de la operación en el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete, Rodríguez ha indicado que "son operaciones empresariales, se da cuenta de ello en el día de ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y yo también, para tranquilidad de la audiencia, lo que tienen que conocer es que existen canales y todas las inversiones estratégicas que puedan incidir en nuestra autonomía estratégica reciban esa valoración y ese control por parte del Gobierno", ha concluido.

Economía analizará la operación

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos han trasladado a Europa Press que desde el Ejecutivo van a analizar el detalle de la operación y si esta requiere algún tipo de autorización por tratarse de una inversión en un operador estratégico. No obstante, han recordado que la operación anunciada no supondría la adquisición de más de un 10% de las acciones y no significaría la toma de control.

Desde el Departamento que dirige Nadia Calviño han destacado que la operadora está desarrollando un papel relevante en el proceso de transformación digital España, como ha venido haciendo en las últimas décadas, para que el país esté en los primeros puestos en conectividad y digitalización de la UE.