El calor obliga a desechar más de cinco millones de kilos de plátanos

El verano nunca es una buena temporada para el plátano. Las altas temperaturas adelantan la producción y obligan a los agricultores a buscar alternativas para dar salida a la fruta. Este año la situación ha empeorado con el cambio en la climatología y el incremento en los termómetros desde el pasado mes de octubre. El calor ha adelantado las producciones y el mercado ha sido incapaz de absorberlo, lo que ha llevado a los plataneros a desechar más de cinco millones de kilogramos de plátanos en lo que va de año. "La fruta se ha ido adelantando y ha dado lugar a una producción mayor de lo habitual en esta época del año", reconoce el presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), Domingo Martín.

El exceso de producción empuja a buscar nuevas salidas. ¿Cuáles? Los productores primero recurren a la venta a otros mercados cercanos como Marruecos para intentar mantener precios competitivos en la Península, pero el resto lo retiran de la circulación. El representante de los plataneros canarios asegura que gran parte del volumen que se inutiliza se convierte en "comida para ganado". Además, se dona parte de la producción a organizaciones sin ánimo de lucro. "Donamos los máximo que podemos al Banco de Alimentos, pero ahora no pueden recogerlo porque tienen el personal voluntario de vacaciones", explica Martín.

Hay años en los que las cifras han sido más llamativas. Tanto en 2016 como en 2017 se superaron los 15 millones de retirada de plátano del mercado y, en aquellos años, incluso, aparecieron en los medios imágenes de restos de la fruta tirada en varios puntos de las Islas. En los últimos años, la pica –retirada de la circulación de mucha fruta– se ha reducido y de media no suele superar los diez millones de kilos anuales.

Impacto del volcán

Las cifras de Asprocan reflejan el incremento de producción. Este año en la semana 30, la penúltima del mes de julio, ya se han enviado el mercado nacional 54 millones de kilos más que en la misma semana del año 2022. Este dato es especialmente elevado debido al impacto que tuvo la erupción del volcán de La Palma con la pérdida de 600 hectáreas del cultivo en la Isla Bonita, pero si se analizan las cifras de 2021 los datos actuales también están por encima. En la semana mencionada de este 2023 la producción ya es de ocho millones y medio más que en el mismo periodo de hace dos años.

Hay más kilos de los habituales por el clima y además, el plátano nunca ha sido la fruta protagonista en la cesta de la compra veraniega. "La frutas estrella del verano son el melón, la sandía o los melocotones", apunta el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando, quien añade que el parón escolar también coloca al plátano en un segundo plano. "Se junta mucha producción con la escasa demanda y provoca que los precios de hundan", explica. Precisamente las picas se llevan a cabo para evitar que el precio continúe bajando como consecuencia de la alta oferta y la escasa demanda.

El año pasado, debido al impacto de la erupción, había escasez del producto, lo que propició que se elevaran los precios. Los datos de Asprocan muestran que el plátano de Canarias alcanzó el pico de 3,29 euros por kilo de precio medio en la Península en agosto de 2022. Ese mismo mes, el agricultor llegó a percibir hasta 1,36 euros por kilo, y ahora, según indica Martín, los plataneros venden el kilo a 90 céntimos. "Los productores se quejan porque con esos precios no se llega ni a cubrir los gastos de producción y están vendiendo a perdidas", lamenta el presidente de Asprocan.

En un contexto con inflación este alza de los precios derivó a muchos consumidores hacia la compra de banana, principal competidor del plátano canario. El producto importado es más barato y, según explica Hernando, no cumple con los estándares europeos que se le exige a los productores canarios por lo que "no juega con las mismas reglas". El representante de Asaga asegura que el producto isleño cumple con reglas mediambientales, laborales y fitosanitarias que no se respetan en el otro caso. "Dejan entrar en el mercado un producto a mansalva que no cumple con las reglas que cumple el plátano canario", critica.

Desde el sector demandan una regulación comunitaria real, que permita establecer las mismas condiciones de producción para todos los productos que se venden en el ámbito de la Unión Europea, independientemente de su origen.